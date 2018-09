«Der Prämienschock dürfte 2020 kommen»

Herr Schneuwly, erstmals scheint das Kostenwachstum bei den Krankenkassenprämien gedämpft. Der mittlere Anstieg beträgt nur 1,2 Prozent. Wie gut ist diese Nachricht?

Es ist nur bedingt eine gute Nachricht. Zwar hat sich das Kostenwachstum tatsächlich etwas abgeschwächt, doch schon SP-Gesundheitsministerin Ruth Dreifuss und FDP-Mann Pascal Couchepin schafften dies. Die Vergangenheit zeigt: Jeder Prämienanstieg unter dem langjährigen Kostenwachstum von 3 Prozent hat später zu einer umso stärkeren Erhöhung der Prämien geführt. Bundesrat Berset macht den gleichen Fehler wie seine Vorgänger.

Umfrage Die neue mittlere Prämie für alle Versicherten steigt 2019 um durchschnittlich 1,2 Prozent. Was halten Sie davon? Ich bin erleichtert.

Die Prämien sind immer noch zu hoch.

Das ist ungerecht.

Weiss nicht.

Systemwechsel: Mittlere- statt Standardprämie

Der Bund spricht in seiner Kommunikation der neuen Prämien erstmals von der mittleren Prämie. Bis jetzt war die Basis immer die Standardprämie für Erwachsene ab 26 Jahren mit 300-Franken-Franchise. Dieses Modell wählten aber immer weniger Versicherte. «Wir haben diese Änderung seit Jahren gefordert», sagt Schneuwly. Dass der Systemwechsel jetzt vollzogen worden ist, führt der Experte auf die Senkung der Prämien für junge Erwachsene zurück. «Die Erhöhung der Standardprämie wäre höher als 1,2 Prozent. Deshalb gab es einen besonderen Anreiz für den Systemwechsel.» (sas)



Dann kommt 2020 oder 2021 wieder der Prämienschock?

Es ist leider zu befürchten, dass der Prämienschock schon nächstes Jahr wieder kommt. Es ist unrealistisch, dass die Gesundheitskosten mittelfristig nur 1,2 Prozent steigen. Hauptgrund ist die Demografie. Eine immer kleinere Gruppe junger Gesunder muss eine immer grösser werdende Gruppen von älteren, kränkeren Leuten finanzieren. Es ist sehr kurzfristig von Alain Berset, der Bevölkerung zu vermitteln, man habe das im Griff.

Dann ist der geringe Anstieg der Prämien vor allem ein politisches Verdienst – oder sind die Schweizer auch weniger zum Arzt gegangen?

Der Konsum von medizinischen Leistungen ist tatsächlich etwas zurückgegangen. Der grösste Teil entfällt allerdings auf Senkungen bei den Medikamentenpreisen und auf den angepassten Ärztetarif Tarmed. Beides wird aber verpuffen. Die Ärzte werden mittelfristig versuchen, neue Tarmed-Positionen zu verrechnen. Zudem machen teure, neu zugelassene Medikamente die Preissenkungen zunichte.

Wo müsste der Hebel angesetzt werden, damit das Kostenwachstum langfristig gedämpft wird?

Die Krankenkassen brauchen ein besseres Instrument, um nur wirksame, zweckmässige und wirtschaftliche Leistungen zu vergüten. Zudem werden so die Ärzte stärker in die Pflicht genommen. Es gibt immer noch solche, die viel zu viel operieren. Des Weiteren sollten Kassen sehr teure Medikamente für seltene Krankheiten nur vergüten müssen, wenn die Therapien wirken. Die Pharmaindustrie muss dieses Risiko effektiv tragen und nicht nur davon sprechen.

Dank des neuen Risikoausgleichs zahlen junge Erwachsene tiefere Prämien. Erübrigt sich also für sie ein Wechsel?

Der prozentuale Anstieg beziehungsweise die Senkung sagt nichts über das Sparpotenzial aus. Wer also bei einer teuren Kasse ist, kann eine günstigere finden. Klar ist zudem: Weil die Prämie für die jungen Erwachsenen generell sinkt, zahlen die über 26-Jährigen dafür mehr. Hier verteilt sich der Anstieg aber auf eine zehnmal so grosse Gruppe, weshalb der Anstieg nicht so ins Gewicht fällt.

Als Vergleichsdienst hätten Sie wohl gern einen höheren Prämienanstieg gehabt. Dann nämlich wäre die Wechselwilligkeit höher, wovon Sie bekanntlich profitieren.

Viel wesentlicher als der geringe Prämienanstieg ist für uns, dass sich die Anbieter in der Grundversicherung künftig stärker differenzieren können. Das Gesetz muss mehr Spielraum für alternative Versicherungsmodelle und Prämienrabatte zulassen. Das erhöht den Wettbewerb und belohnt die Versicherten, die beim Konsum medizinischer Leistungen sparen, ohne auf Qualität zu verzichten.