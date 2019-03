«Die Vietnam-Reise der Post war unbedingt nötig»

Umfrage Die Vietnam-Reise ... ... war nun mal nötig

Die Post hat ein schlechtes Jahr hinter sich und muss jetzt so richtig sparen. Das hat der Konzern an der Bilanzmedienkonferenz am Donnerstag bekanntgegeben. Während aber bei der Postfinance ein Stellenabbau bevorsteht, gingen im Januar 100 Manager von Swiss Post Solutions (SPS) nach Vietnam für eine Tagung, die rund 200'000 Franken kostete. «Die Manager mussten unbedingt dorthin», sagt Ulrich Hurni, Interim-CEO der Post, im Interview mit 20 Minuten (siehe Video oben). Hurni selbst war ebenfalls bei der Vietnam-Reise dabei. Die Lösungen von SPS würden in Vietnam produziert und die Manager müssten wissen, wo und wie das geschehe.

(rkn)