Ein Twitter-Nutzer hat sich offenbar beschwert, dass sein Päckli zu spät geliefert worden sei. In einem Tweet, den er anschliessend löschte, wandte er sich an den Paketlieferdienst DHL. Die Tonwahl seiner Beschwerde liess dem Social-Media-Manager den Kragen platzen.

«Die einzige Scheisse hier ist Ihr Rumgeheule!» Mit diesem Satz beginnt die Antwort von DHL Paket.

Die einzige Scheisse hier ist Ihr Rumgeheule! "Voraussichtlich" (wie es nachweislich von uns angegeben und im Standardversand üblich ist) als "feste Daten" wahrzunehmen, grenzt schon sehr an Realitätsverlust. Und jetzt zurück zu Mami an die Brust! ^SI #wann? — DHL Paket (@DHLPaket) 28. November 2018

«Wie du mir, so ich dir», wird sich der DHL-Mitarbeiter wohl gedacht haben. Seine doch eher ungewöhnliche Antwort rechtfertigt er so: «Man beginnt seine respektvolle Anfrage auch nicht mit ‹Was soll so eine Scheisse?›»

Der Social-Media-Mitarbeiter spaltet auf Twitter die Meinungen:

Mega unprofessionell. Sowas geht überhaupt nicht als ein solches Unternehmen. — Luca (@SeniorCoreTM) 28. November 2018

Die Antwort ist doch in Ordnung der Kunde bzw Gast ist König keinen frage aber wen er sich nicht benhmen kann Dan darf auch mal das persoanl zurück geben. — DasMütze (@DasMuetze) 29. November 2018

Und schliesslich schaltet sich noch Snickers – oder zumindest ein Twitter-Nutzer, der sich so nennt – ein:



Iss nen Snickers... — Snickers Deutschland (@SnickersGER) 29. November 2018

DHL hat weniger Freude an seinem Social-Media-Mitarbeiter.



Da ist richtig was schief gelaufen und darf so einfach nicht passieren! Ihre Reaktionen sind absolut nachvollziehbar. Wir entschuldigen uns aufrichtig! Wir haben bereits Konsequenzen gezogen. — DHL Paket (@DHLPaket) 29. November 2018

DHL-Sprecher Dirk Klasen erläutert gegenüber der «Bild» die Konsequenzen: «Aktuell prüfen wir umgehende arbeitsrechtliche Konsequenzen und der betroffene Mitarbeiter wird ab sofort nicht mehr in einem Bereich mit direktem Kundenkontakt bei uns tätig sein.»

