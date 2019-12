«Wir geben jetzt unser Weihnachtsgeld aus»

Am Freitag waren die meisten Geschäfte erstmals nach Weihnachten wieder geöffnet. Viele Händler rechnen mit grossem Andrang: Das Shoppi Tivoli in Spreitenbach erwartet an diesem Tag über 24'000 Besucher. Zum Vergleich: An einem gewöhnlichen Freitag sind es zwischen 13'000 und 15'000 Personen. Auch in der Mall of Switzerland werden überdurchschnittlich viele Besucher erwartet.

Einerseits hoffen viele Shopper auf ein Schnäppchen im Ausverkauf. Manche Konsumenten wollen zudem die Gutscheine, die sie zu Weihnachten bekommen haben, einlösen gehen. Im Video oben erzählen Shopper in Zürich, was sie am 27. Dezember in die Stadt gezogen hat.

Retouren schon am Heiligabend

In einigen Fällen ist der Grund für den Besuch der Shopping-Meile allerdings, dass man Weihnachtsgeschenke retournieren möchte. Wie Martin Bögli, Filialleiter bei Franz Carl Weber, sagt: «Weil viele vor dem 24. Dezember gefeiert haben, gabs schon an Heiligabend viele Retouren.»

Früher gab es noch mehr Retouren als heutzutage, sagt Bögli. Das habe mit den neuen technologischen Hilfsmitteln zu tun: «Heute kommt das Grosi gleich mit einem Foto des Produkts in den Laden – wenn wir das gewünschte Spielzeug haben, brauchts nachher keinen Umtausch.»

Weil man in der Vorweihnachtszeit bei vielen Grossverteilern teils Spielzeuge mit hohen Rabatten kaufen konnte, besteht Bögli bei Retouren auf das Vorweisen einer Quittung – damit niemand auf die Idee kommt, etwas billig einzukaufen, um dann bei Franz Carl Weber einen höheren Betrag zurückzuverlangen. «Wenn die Quittung vorliegt, finden wir dann aber schnell eine kulante Lösung.»