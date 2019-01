«Die Mehrheit der neuen Jobs ist prekär»

Bald macht der Roboter meinen Job – davor fürchten sich viele auch in der Schweiz. Dazu haben sie im Land der Banker auch guten Grund: «Bis jetzt haben wir nur in der Finanzbranche einen von der Digitalisierung verursachten Jobverlust beobachtet», sagt Christy Hoffman, Generalsekretärin des Weltgewerkschaftsbunds UNI, zu 20 Minuten. In anderen Branchen würden die neuen Technologien die Jobprofile verändern, statt Arbeitsplätze aufzulösen. Das Banking hingegen werde von der Digitalisierung grundlegend umstrukturiert und viele Aufgaben effektiv ersatzlos automatisiert.

Umfrage Könnte ein Roboter Ihren Job machen? Nein, das kann nur ein Mensch

Ja, ich fürchte schon

Ich hoffe schon, ich will ihn nicht mehr

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Martin Hess, Chefökonom der Schweizerischen Bankiervereinigung, bestätigt, dass im Banking mit einem leichten Rückgang bei den Vollzeitstellen zu rechnen sei. Das betreffe aber nur die Banken im engeren Sinne, sagt Hess zu 20 Minuten. Dadurch, dass die Geldinstitute vermehrt Vorleistungen wie etwa IT-Produkte oder Service-Center bei anderen Firmen kaufen, würden viele Tätigkeiten verlagert – laut Bankenbarometer 2018 bleibe die Arbeitsplatzentwicklung darum insgesamt stabil.

Digitalisierung als Vorwand für prekäre Jobs

Schweizer Banken integrierten im Vergleich zu Europa die Digitalisierung oft früher in ihre Systeme, so Hess. Die neuen Technologien würden dabei die Geschäftsprozesse verändern – etwa weil man Software von externen Anbietern einbinden muss oder weil Teile des Bankings über die Cloud ablaufen. Auch Berufsprofile werden sich laut Hess verändern. Es sei aber noch nicht klar, wie genau.

Die Digitalisierung ist aber weltweit zu einem Vorwand geworden, unsichere Jobs zu schaffen, wie Hoffman sagt: «Die Mehrheit der seit der Finanzkrise 2008 geschaffenen Jobs sind prekär und schlecht bezahlt – Kurzverträge, Temporärarbeit und in manchen Fällen Teilzeitstellen», so die Gewerkschafterin.

Streiks bei Google

In Wirklichkeit habe das aber nichts mit der Digitalisierung zu tun, sondern damit, dass den Firmen zu wenig auf die Finger geschaut werde. Hoffman nennt Google als Beispiel: In Kalifornien habe die Tech-Firma 160'000 Mitarbeiter – nur die Hälfte sei von Google angestellt, der Rest von der Temporäragentur Adecco. Diese Gruppe erhält laut Bloomberg weniger Lohn, ist teils unversichert und hat keinen Zugriff auf andere Goodies für Google-Mitarbeiter.

«Es geht nur ums Sparen und die Gier der Firmen»

«Das hat überhaupt nichts mit Technologie zu tun – es geht nur ums Sparen und die Gier der Firmen», so Hoffman. Das sehen die Google-Angestellten offenbar ähnlich: Im November streikten Zehntausende von ihnen, unter anderem, um gegen unterschiedliche Anstellungskonditionen zu protestieren. Google hat die Vorwürfe auf Anfrage von 20 Minuten bisher nicht kommentiert.

Hoffman plädiert dafür, dass die Unternehmen enger mit den Gewerkschaften zusammenarbeiten – so lasse sich verhindern, dass die Firmen die Digitalisierung als Vorwand nähmen, den Angestellten prekäre oder sogar unwürdige Arbeitsbedingungen zu bieten. Es brauche einen sogenannten Sozialvertrag 4.0, der sichere und gut bezahlte Arbeit gewährleiste und die Arbeitgeber in die Verantwortung nehme.

Sehen Sie das Interview mit Christy Hoffman im Video oben.

(rkn)