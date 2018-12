«Dumpingpreise bei Ski-Abos zeigen Verzweiflung»

Urs Kessler, in einem Freundlichkeitsranking auf Airbnb sind die Ferienorte des Berner Oberlands top. Haben die einst als unfreundlich gescholtenen Oberländer eine Offensive gestartet?

Das Bewusstsein für den Tourismus im Berner Oberland ist sicher gestiegen. Zudem versuchen wir als Bahn, die Erwartungen der Gäste zu übertreffen. Ich gebe zu: Das Berner Oberland hatte in puncto Freundlichkeit Nachholbedarf. Wir haben in den letzten Jahren aber sehr viel gemacht und ich erhalte von den Reiseveranstaltern viele gute Feedbacks.

Urs Kessler: Vom Betreibsdisponenten zum CEO

Urs Kessler begann seine Karriere als Bahnbetriebsdisponent. Seit 2007 ist er Chef der Jungfraubahnen. Im letzten Jahr bezog der Chef von rund 500 Mitarbeitern eine Gesamtentschädigung von rund 810'000 Franken, wie dem Geschäftsbericht zu entnehmen ist. Die Fixvergütung beträgt 353'000 Franken. Die Jungfraubahnen sind ein börsenkotiertes Unternehmen. 30- bis 40-mal pro Jahr ist Kessler auf dem 3466 Meter hohen Jungfraujoch, meistens zur Gästebetreuung. Mehrmals im Jahr reist der CEO zudem nach Asien, um die grossen Reiseveranstalter persönlich zu treffen. (sas) Rüge wegen Kursmanipulation

Die Jungfraubahn wurde von der Finma wegen Kursmanipulation in den Jahren 2014 bis 2016 gerügt. Das Unternehmen hatte den eigenen Aktienkurs am Jahresende mit Verkäufen gedrückt. «Zu diesem Verfahren kann ich nur so viel sagen: Wir haben sofort nach Bekanntwerden Massnahmen eingeleitet. Wir erhielten eine Rüge. Wir tragen die Verfahrenskosten, eine Busse gibt es nicht», sagt Kessler. Ob das ein Tolggen im Reinheft sei, ist laut dem Bergbahn-CEO Ansichtssache. Bestimmt sei die Angelegenheit auch zu einer Mediengeschichte geworden. (sas)



Die Wintersaison steht an. Sind Sie schon kribbelig?

Einerseits wünsche ich mir sofort richtig viel Schnee, andererseits möchten wir auf unseren Baustellen der V-Bahn reibungslos weiterbauen können. Viel Schnee erschwert aber die Bedingungen. Weil der Bau des 470-Millionen-Projekts zwei Monate zu spät gestartet ist, müssen wir Zeit aufholen und bauen auch am Eigergletscher auf 2300 m ü.M. den ganzen Winter durch.

Sind Sie entspannt, weil der Winter für die Jungfraubahnen gar nicht so wichtig ist?

Für uns hat sich der Wintersport stark verändert. Vor 20 Jahren machte die Wintersaison knapp ein Drittel unseres Verkehrsertrages aus. Im Geschäftsjahr 2017 waren es noch 13,7 Prozent. Mit der V-Bahn wollen wir den Wintersport wieder stärken. Wir investieren aber auch diese Saison in den Winter: Wir haben für 4 Millionen Franken in die Beschneiung investiert und können nun die Hauptpisten zu 100 Prozent beschneien.

Bei den grossen Skigebieten ist die Schweiz bei Tageskarten deutlich teurer als Österreich und Italien. Ist das gerechtfertigt?

Bei Tageskarten sind wir teurer als die Nachbarn, bei Wochenabos aber konkurrenzfähig. Entscheidend ist der Wechselkurs. Unser Preisniveau hat sich ans ausländische angeglichen. Klar ist: Die Schweiz hat 30 bis 50 Prozent höhere Kosten, etwa bei Personal und Beschneiung. Die benötigte Infrastruktur für einen Kilometer beschneite Piste kostet uns eine Million Franken.

Gewisse Bahnen experimentieren mit Preisen, die sich nach Nachfrage und Buchungszeitpunkt richten. Ist das die Zukunft?

Die Preismodelle müssen sich noch entwickeln. Wir haben bei den Jungfraubahnen keine ständig ändernden Tarife. Touristen und Reiseveranstalter goutieren keine täglich ändernden dynamischen Preise. Wer allerdings den Wintersportpass im Voraus online bucht, erhält bis zu 20 Prozent Rabatt. Seit diesem Jahr gibt es fürs Jungfraujoch zudem saisonale Preise.

Saas-Fee hat 2016 mit den Dumpingpreis-Saisonkarten begonnen. In diesem Jahr kostete die Saisonkarte 255 Franken, lief aber harzig. Sind Sie als Konkurrent froh?

Nein. Aber ich war davon überzeugt, dass dieses Preismodell nicht nachhaltig ist. Der Dumpingpreis von Saas-Fee zeigt die Verzweiflung, die bei gewissen Bahnen herrscht. Wir kamen aber unter Druck und haben für die vier grössten Oberländer Gebiete (666 Franken für 666 Pisten-Kilometer) selbst ein Saisonabo lanciert. Das Ziel waren 25'000 Abos, wir haben über 36'000 verkauft.

Ist es das Ende der Dumpingpreis-Strategie, das wir jetzt sehen? Oder geht es erst richtig los?

Der ruinöse Preiskampf bei Skiabos ist vorbei. Das Beispiel Saas-Fee wird abschrecken und nicht zum Nachahmen animieren. Ein solches Modell funktioniert nur, wenn einer Bergbahn die gesamte Destination inklusive Hotels und Gastro gehört.

Im ersten Halbjahr 2018 zog es 466'300 Besucher aufs Jungfraujoch. Das ist ein neuer Rekord. Wie viel mehr geht noch?

Wir hatten 2007 die Vision, bis 2022 eine Million Jungfraujoch-Besucher und zehn Monate Hochsaison zu erreichen. Dies haben wir nun schon zweimal geschafft. Im Juli und August erreichen wir an 27 von 62 Tagen die uns selbst auferlegte Gästelimite von gut 500 Personen pro Tag. Unser Ziel ist sind 12 Monate Hochsaison.

Wie wollen Sie das schaffen?

Wir müssen Märkte erschliessen, die ihre Hauptreisezeit von Mai bis Juni haben oder im November und Dezember. Ländernamen will ich nicht verraten, sonst kopieren uns die Konkurrenten sofort. Unsere Marke muss so bekannt sein, dass die Gäste in Asien ins Reisebüro gehen und sagen: «Ich will auf Europareise und aufs Jungfraujoch.»

Im ersten Halbjahr stieg der Gewinn der Jungfraubahn auf 20 Millionen Franken. Was gönnen Sie sich nach so einem Erfolg?

Gar nichts. Abgerechnet wird Ende Jahr. Aber auch bei einem guten Jahresergebnis leiste ich mir nie etwas. Für mich zählt der langfristige Erfolg. Bei Erhalt der Baubewilligung für die V-Bahn habe ich aber eine Ausnahme gemacht und mir eine schöne Schweizer Uhr geleistet. Nach sechseinhalb Jahren Kampf wollte ich mir selbst ein Geschenk machen.

Sie haben Schweiz Tourismus regelmässig öffentlich kritisiert. Nun hat die Organisation einen neuen Chef. Sind Sie zufrieden?

Wir hatten bis jetzt gute Gespräche. Nun braucht die Organisation Zeit, die neuen Pläne auch umzusetzen. An meinem Wunsch, dass Schweiz Tourismus auf Roger Federer als Markenbotschafter setzen sollte, hat sich aber nichts geändert.

Sie sollten Roger Federer gleich selbst engagieren. Der Superstar wird nicht ewig spielen. Damit ändert sich vieles ...

Wenn Schweiz Tourismus Roger Federer nicht zu engagieren versucht, müssten wir die Option prüfen, ihn für die Jungfraubahnen zu gewinnen. Der Preis für ein Engagement Federers nach seiner Karriere ist Verhandlungssache. Ich hätte natürlich Freude, wenn er ein Chalet in Grindelwald besässe. Klar ist: Roger Federer ist der beste Botschafter für das Reiseland Schweiz.