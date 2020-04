«Verlieren zweistelligen Millionenbetrag im Monat»

Herr Widrig, wie gross ist die finanzielle Belastung für den Flughafen Zürich durch die Coronavirus-Krise?

Die ganze Branche leidet unter der aktuellen Situation. Auch die Flughafen Zürich AG ist massiv betroffen. Die Einnahmen tendieren gegen null, gleichzeitig haben wir sehr hohe Fixkosten, die nicht gekürzt werden können und die wir tragen, um die für die Schweiz jetzt so essentielle internationale Anbindung und Logistikversorgung zu ermöglichen.

Wie gross ist der Verlust?

Wir verlieren derzeit pro Monat einen zweistelligen Millionenbetrag.

Einige Flüge gibt es ja doch noch ...

Es ist notwendig, dass Flughäfen und Airlines eine Mindestkonnektivität aufrechterhalten können – Rückholflüge, Ambulanzeinsätze und die für Lieferketten wichtigen Luftfrachttransporte müssen weiterhin möglich sein. Wir tragen ein Defizit, damit Flughafenpartner – wie Airlines – auf einer weiterhin funktionierenden Infrastruktur den Betrieb sicherstellen können.

Hoffen Sie auf staatliche Unterstützung?

Eine staatliche Überbrückungsfinanzierung für Flughafenpartner, die in einen ernsthaften Liquiditätsenpgass geraten, ist im Interesse der ganzen Schweiz. Damit wird sichergestellt, dass aus der temporären Krise nicht ein struktureller, nachhaltiger Schaden für die regionale und nationale Wirtschaft entsteht. Wir gehen derzeit aber nicht davon aus, dass wir selber die vom Bund zur Verfügung gestellte Überbrückungsfinanzierung beanspruchen müssen.

Ganz schlecht stehts derzeit um Swissport. Was wären die Auswirkungen für den Flughafen Zürich, wenn Swissport in die Insolvenz rutschen würde?

Swissport ist ein für die Schweizer Luftfahrt systemrelevantes Unternehmen. Aus diesem Grund begrüssen wir die staatliche Überbrückungsfinanzierung, die sich unserer Ansicht nach nicht nur an die Airlines richten darf, sondern an alle systemrelevanten Unternehmen wie Bodenabfertigungsfirmen, Catering-Unternehmen oder Luftfrachtdienstleister.

Sie suchen ausgerechnet jetzt einen neuen Chef fürs Krisenmanagement. Ist jemand wegen der Krise abgesprungen?

Nein, diese Kündigung ist nicht der aktuellen Situation geschuldet. Unser Head Emergency Management hat sich entschieden, eine neue Herausforderung ausserhalb des Unternehmens anzunehmen.