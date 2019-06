«Ende Monat bleibt nichts mehr übrig»

Arbeiten wollen, aber nicht können: So ergeht es in der Schweiz gegen 180'000 Stellensuchenden. Wie lebt man ohne Arbeit? Worauf muss man verzichten? Wie steckt man die Absagen bei den Bewerbungen weg? 20 Minuten porträtiert fünf arbeitslose Menschen in der Schweiz (siehe Box).

Fünfteilige Serie

20 Minuten porträtiert fünf Arbeitslose in der Schweiz.

- Der Akademiker: Flavio Schrenk (27)

- Die Alleinerziehende: Rebecca Scheidegger (25)

- Der Ausgesteuerte: Beat Vollenweider (52)

- Der Jungvater: Elia Giacalone (27)

- Die Langzeitarbeitslose: Anina Striebel (26)



Beruf Detailhandelsfachmann

«Ich bin gelernter Detailhandelsfachmann in der Autobranche. Nach der militärischen Aushebung kam kurz vor dem Ende der Lehre der Bescheid, dass ich wegen einer Wachstumsstörung im Rücken doppeluntauglich bin und weder ins Militär noch in den Zivildienst kann. Danach war ich drei Monate lang arbeitslos.»

Arbeitslos Seit Februar 2018

«Nach einem Job als Promoter im Verkauf für ein halbes Jahr war ich bis auf einen Ferienjob erneut arbeitslos. Dann arbeitete ich für drei Monate im Callcenter eines Telecom-Anbieters, leider kam es nach der Probezeit zu keiner Festanstellung.

Die IV finanzierte eine Umschulung zum Arbeitsagogen. Ein halbes Jahr absolvierte ich ein Praktikum als Betreuer und Sozialpädagoge mit geistig Beeinträchtigten im Bereich Wohnen. Anschliessend arbeitete ich als Arbeitsagoge-Praktikant ein halbes Jahr mit psychisch Beeinträchtigten. Die zweijährige Ausbildung zum Arbeitsagogen schloss ich im August 2018 mit dem Diplom ab. Vom RAV aus hatte ich meinen letzten Job als Veranstaltungstechniker ab Mai 2018 bis Ende November 2018.

Ich bin nun seit Februar 2018 arbeitslos. Ende Juli droht die Aussteuerung. Ich hoffe, ich werde nicht zum Sozialfall.»

Finanzen 2500 Franken im Monat

«Von der Arbeitslosenversicherung erhalte ich rund 2500 Franken im Monat. Nach den fixen Aufwendungen bleibt Ende Monat meist nichts mehr übrig.»

Psyche Freundin ist grosse Stütze

«Meine Freundin wird ab Ende Juli, nach dem Mutterschaftsurlaub, wieder 40 Prozent arbeiten, um auch Zeit für unsere kleine Tochter zu haben. Sie ist in jeder Hinsicht eine grosse Unterstützung für mich. Ich weiss nicht, wo ich ohne sie wäre.»

Freizeit Tanzen und Downhill

«Ich gehe gern tanzen im Ausgang. Velofahren ist ein grosses Hobby von mir, ich liebe Downhill-Fahren. Ich fotografiere, zeichne und koche auch gern.»

Zukunft Traumberuf Arbeitsagoge

«Ich habe die Hoffnung, dass ich eine Arbeit finde. Aber es ist schwierig. Im Verkauf heisst es «überqualifiziert», weil ich auf den Autobereich spezialisiert bin, dort aber wegen des Rückenleidens nicht mehr arbeiten kann. Mein Traum ist es, als Arbeitsagoge arbeiten und meine eigenen Erfahrungen weitergeben zu können. Doch die fehlende Berufserfahrung ist ein Hindernis. Ich hoffe, dass mir auch Beziehungen bei der Jobsuche helfen können. Psychiatriepfleger wäre ebenfalls eine Option.»