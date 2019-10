«Es wird knapp werden mit der Übernahme von UPC»

Sie stehen kurz vor dem wichtigsten Deal Ihrer Karriere: die Übernahme von UPC. Nächste Woche entscheidet die Generalversammlung. Sind Sie nervös?

Natürlich bin ich nervös, aber weniger für mich persönlich als für Sunrise. Die Übernahme ist für die Firma und für die Schweiz von strategischer Bedeutung. Der Kauf gibt uns die Möglichkeit, rasch 90 Prozent der Schweizer Haushalte mit superschnellem Internet von 1 Gbit/s zu versorgen.



Waren die letzten Wochen die härtesten in Ihrem CEO-Leben?

Nein, das sehe ich nicht so. Hart ist für mich, dass viele falsche Fakten transportiert werden. Der grosse Aktionär Freenet spricht sich gegen die UPC-Übernahme aus, weil er die Absicht hat, die eigenen Finanzen zu verbessern. Ein Ziel für den Schweizer Telecommarkt hat Freenet nicht. Wir hingegen haben einen Plan, und der ist mit UPC.



Dann sind Sie zuletzt von Grossaktionär zu Grossaktionär getingelt, um für den Deal zu werben?

Ich habe seit März über 200 Investoren auf mehreren Kontinenten getroffen. Es war Knochenarbeit. Die langfristigen Investoren verstehen unseren Plan. Aktivistische Investoren, die nur auf kurzfristige Gewinne aus sind, spekulieren auf den Entscheid der Generalversammlung und sind nicht wirklich an Sunrise interessiert.



Haben Sie diese Woche den kritischen Freenet-Chef Christoph Vilanek nochmals getroffen?

Es gab keine Gespräche mehr. Erstaunlich ist, dass Freenet, die bei uns im Verwaltungsrat sitzen, dieselben Investoren trafen wie wir. Nur hat Freenet den UPC-Deal schlechtgeredet. So etwas habe ich in meiner Karriere noch nie erlebt. Dass Freenet eine Kampagne fährt, bei der direkt auf das aktuelle Management gespielt wird, ist schon enttäuschend.



Der Kaufpreis für UPC beträgt 6,3 Mrd. Franken und wird von Kritikern als zu hoch beurteilt. Haben Sie zuletzt versucht, den Preis noch etwas zu drücken?

Nein, das haben wir nicht. Der Preis ist fix. Wir haben die Verträge unterschrieben. Zudem läuft das UPC-Geschäft besser als erwartet und die Synergien sind höher. Der Preis ist darum sogar besser geworden. Zudem zeigen unsere Gutachten: Der Preis ist richtig.



Am Montag wurde bekannt, dass sich UPC-Besitzerin Liberty Global mit 500 Millionen Franken an der für den Kauf notwendigen Kapitalerhöhung beteiligt: Mussten Sie um Geld bitten?

Nein. Unser Präsident Peter Kurer hatte aber immer wieder Gespräche mit Liberty-Global-Chef Mike Fries. Mit der Entscheidung, bei Sunrise zu investieren, unterstreicht Liberty Global, dass sie an die Vorteile der Übernahme und an die neue Sunrise glaubt.



Wenn die UPC-Übernahme durchkommt: Kann Sunrise die Swisscom endlich voll angreifen?

Für die Kunden werden wir sofort neue TV- oder Internet-Angebote lancieren. Zudem erschliessen wir innert Kürze 90 Prozent der Schweizer Haushalte mit schnellen Breitbandanschlüssen von 1 Gbit/s. Derzeit bezahlen wir Swisscom jährlich 120 Millionen Franken für die Nutzung der Internetinfrastruktur. Fällt das weg, können wir die Swisscom bei den Preisen stärker herausfordern.



Ein Anbieter weniger könnte auch zu höheren Preisen führen, weil der Wettbewerb abnimmt …

Davon ist nicht auszugehen. Die Wettbewerbsbehörden haben diese Frage während fünf Monaten analysiert und gaben der Übernahme grünes Licht und ohne Auflagen. Nach dem Zusammenschluss bleiben wir die Nummer zwei und haben die Ambition, Marktanteile zu gewinnen.

Im Bundesblatt wurde am Dienstag ein Initiativ-Text veröffentlicht , der sich mit dem Thema 5G befasst. Die Initiative «Für einen gesundheitsverträglichen und stromsparenden Mobilfunk» will die Erhöhung der Strahlengrenzwerte verbieten. Die Sammelfrist läuft bis am 15. April 2021. Hinter der Initiative steht das Bürgerkomitee «Mobilfunk-Initiative».Sunrise-CEO Olaf Swantee sagt dazu: «Es wäre wichtig, dass die Politik endlich mal hinsteht und mithilft, die korrekten Fakten zu 5G zu transportieren.» Der 5G-Standard habe nichts mit experimentellen Frequenzen und sterbenden Vögeln zu tun. «Mich ärgert, dass wir von der Politik zu wenig Unterstützung erhalten.» Wer Angst vor Strahlung habe, sollte zuerst das eigene Smartphone ausschalten.(sas)

Plant Sunrise, den Namen UPC sterben zu lassen?

Die Firma UPC Liberty Global heisst dann ab 1. Dezember Sunrise. Wie lange wir den Namen UPC bei Produkten noch weiterführen, ist offen. Langfristiges Ziel ist es, dass wir auf eine Marke setzen.

Was gönnen Sie sich, wenn der Deal am kommenden Mittwoch durchkommt?

Ich würde gerne mit der Familie einige Tage in den Bergen verbringen. Die letzte Zeit war sehr hektisch. Lange wird die Auszeit aber nicht dauern können: Es gibt viel zu tun.



Und was ist, wenn der Deal an der Generalversammlung bachab geschickt wird: Treten Sie zurück?

Mir ist klar: Es wird ganz knapp werden mit der Übernahme von UPC. Doch als CEO habe ich einen Plan A und kämpfe dafür. Ich denke nicht darüber nach, was eine Ablehnung für meinen Job bedeuten würde.