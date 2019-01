«Firmen zahlen bis zu 600'000 Franken»

Für die Teilnahme am WEF in Davos zahlen Unternehmen zwischen 25'000 und 600'000 Franken. Seit dem Bestehen des Forums hat sich so Kapital von über 300 Millionen Franken angehäuft. Damit verfolgt das WEF zwei Ziele. «Erstens ist es Risikokapital, wenn mal was schiefgeht. Und zweitens werden wird damit auch unsere Zukunft finanzieren», sagt WEF-Geschäftsleitungsmitglied Alois Zwinggi zu 20 Minuten.

Doch trotz der millionenschweren Reserven beteiligt sich das WEF nur geringfügig an den Sicherheitskosten. Warum das so ist, erklärt Zwinggi im Video-Interview.

