«Gerade die Raucher wollen wir bekehren»

Der Tabakkonzern Philip Morris verkündete dieses Jahr, dass er in der Schweiz eine «rauchfreie Zukunft» vorantreiben wolle. Statt Zigaretten bewirbt der Konzern nun das Tabakdampfprodukt Iqos. Schweiz-Chef Dominique Leroux bis Ende 2019 rund 100'000 Raucher dazu bewegen, Zigaretten gegen Iqos einzutauschen.

Herr Leroux, die Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» möchte alle Tabakwerbung verbannen. Wie stehen Sie dazu?

Es ist auf keinen Fall das Ziel von Philip Morris, Werbung für Kinder und Jugendliche zu machen. Wir tun alles, was wir können, um das zu verhindern.

Dann sind Sie für die Initiative?

Nein, denn sie hätte nicht nur ein Werbeverbot für Kinder und Jugendliche zufolge, an das wir uns ohnehin schon heute halten. Sie würde auch zu einem Werbeverbot für Erwachsene führen – und zwar für alle Arten von Zigarettenprodukten, alten wie neuen. Damit steht sie im Widerspruch zu unserem Ziel, gerade erwachsene Raucherinnen und Raucher auch mittels Werbung dazu zu bekehren, von den klassischen Zigaretten auf die neuen umzusteigen, die potenziell viel weniger schädlich sind. Aus gesundheitspolitischer Sicht ist die vorliegende Tabak-Werbeverbots-Initiative also kontraproduktiv.

Experten kritisieren, dass Tabakdampfprodukte wie Juul ein höheres Suchtpotenzial haben, weil sie pro Einheit ein Vielfaches einer normalen Zigarette abgeben. Sind sie nicht gefährlicher?

Ein Iqos-Stick hat gleich viel Nikotin wie eine Malboro-Gold-Zigarette: 0,5 Milligramm Nikotin. Das ist also kein Thema.

Rauchen Sie?

Ja, ich nutze Iqos.

Wieso rauchen Sie keine klassischen Zigaretten mehr?

Ich habe zu Iqos gewechselt, weil ich das Produkt während meiner Arbeit entdeckt habe. Wie bei den meisten Rauchern hat es auch bei mir gedauert, bis ich mich an das neue Ritual gewöhnt hatte. Erst wenn man nach drei Tagen wieder eine normale Zigarette raucht, merkt man den Unterschied. Besonders toll finde ich, dass der Rauch keinen Geruch mehr an den Händen und in den Haaren hinterlässt.

Ist Iqos unbedenklich?

Nein. Iqos zu nutzen, ist besser als zu rauchen, aber nicht risikofrei. Die Studienresultate von Philip Morris weisen darauf hin, dass der vollständige Wechsel zu Iqos ein geringeres Gesundheitsrisiko für die Konsumenten darstellt, als weiterhin

herkömmliche Zigaretten zu rauchen.

Philip Morris wirbt in der Schweiz im grossen Stil damit, sich für eine «rauchfreie Zukunft» einzusetzen. In ärmeren Ländern wie Indonesien setzt Philip Morris aber immer noch stark auf den Verkauf von klassischen Zigaretten. Wie passt das zusammen?

Irgendwann werden wir mit Iqos auch in den indonesischen Markt vordringen. Aber wir müssen sicher sein, dass ein Land bereit für unser neues Produkt ist. Wir haben Iqos in den letzten drei Jahren bereits in 43 Ländern lanciert.

Geht es nicht auch darum, dass man sich in Indonesien im Gegensatz zur Schweiz kein so teures Produkt wie Iqos leisten kann?

Ja, auch. Aber wir arbeiten an Modellen, die kleiner und billiger sind. Diese sehen aus wie normale Zigaretten und fühlen sich beim Rauchen auch so an.

(vay)