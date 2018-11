«Löhne sind das letzte Machtmittel der Chefs»

Herr Vollmoeller, ich habe Sie am Tag vor unserem Gespräch via Xing kontaktiert. Nehmen Sie als Xing-CEO jede Anfrage an?

Ich nehme jede Anfrage an, bei der Mitglieder etwas dazu schreiben, und sei es nur «Ich möchte Sie zu meinem Netzwerk hinzufügen». Das tun die meisten, schätzungsweise 9 von 10 Kontaktanfragen.



Ihr Profil wurde schon 76’000-mal besucht und Sie haben 2700 Kontakte. Was sagen diese Zahlen über Sie aus?

Die Zahlen sind deutlich überdurchschnittlich, das hängt natürlich mit meiner Funktion zusammen. Bei welchem börsenkotierten Unternehmen kann man schon direkt mit dem CEO in Kontakt treten? Meist haben CEOs ein ganzes Sekretariat vorgelagert. Ich war schon immer ein engagierter Netzwerker, nicht nur auf Xing, auch im richtigen Leben.



Haben Sie als Xing-Chef eigentlich noch eine traditionelle Visitenkarte?

Ja, die gibts für Leute, die noch kein Xing-Profil haben. Man muss bedenken, der deutschsprachige Raum ist noch nicht überall digital. Ich bin beispielsweise viel bei Familienunternehmen unterwegs. Da hat noch nicht jeder ein Xing-Profil. Geben mir die Leute Visitenkarten, versuche ich sie später übers Netz zu kontaktieren.



Xing ist Vorreiter bei der Lohntransparenz. Warum finden Sie das so wichtig?

Löhne sind eines der letzten Machtmittel, die Chefs noch haben und entsprechend verteidigen. Wir hingegen glauben daran, dass Offenheit und Transparenz alles schlägt, und setzen uns für eine bessere Arbeitswelt ein. Wenn man als Firma den Grundsatz verfolgt, den Mitarbeitern auf Augenhöhe zu begegnen, muss man sich auch bei den Löhnen von der Intransparenz lösen.



Wie schwierig war es, Lohntransparenz bei Xing einzuführen?

Im Verwaltungsrat hat der eine oder andere schon gezuckt. Herausfordernd war es für die Führungskräfte. Während sich die Mitarbeiter ohne Chef-Funktion gefreut haben, wurde es für die Führungskräfte anspruchsvoller. Sie mussten ihren Teams erklären, warum der eine mehr und der andere weniger verdient. Dabei haben Schulungen geholfen. Zudem haben wir auch einzelne Löhne angepasst, weil wir Ungerechtigkeiten entdeckt haben.



Sie verdienten im letzten Jahr 1,15 Millionen Euro. Ist es für Sie total in Ordnung, wenn das die ganze Welt weiss?

Ja, mein Lohn steht schon immer im Geschäftsbericht. Innerhalb von Xing kennt nicht jeder den exakten Lohnbetrag der Kollegen. Die Transparenz funktioniert dahingehend, dass in unserem System jeder Mitarbeiter eine Übersicht mit Gehaltspunkten sieht. Er weiss, was er verdient, und sieht die Gehälter derjenigen, die eine vergleichbare Funktion haben. Allerdings nur als Punkte, ohne Namen.

Umfrage Befürworten Sie Lohntransparenz bei Ihrem Arbeitgeber? Nein, der Lohn ist Privatsache.

Das ist mir egal.

Ja, nur so lässt sich Lohndiskriminierung vermeiden.

Xing-Chef lenkte Kiosk-Konzern Valora

Dr. Thomas Vollmoeller ist seit 2012 CEO von Xing. Zuvor war der heute 58-Jährige u.a. CEO des Schweizer Kiosk-Konzerns Valora. Seine berufliche Karriere begann der Betriebswirt bei McKinsey. Vollmoeller ist bekennender Fan des FC St. Pauli. Ende 2016 ging Vollmoeller als einer der ersten Topmanager eines börsenkotierten Unternehmens für drei Monate in einen Sabbatical.

Zwei Millionen Nutzer in der Schweiz liegen drin

Xing betreibt mit aktuell 15 Millionen Nutzern das grösste berufliche Netzwerk im deutschsprachigen Raum. Zwei Millionen davon sind zahlende Premium-Kunden. Der Umsatz der Firma stieg in den ersten neun Monaten 2018 um 26 Prozent auf 170,0 Mio. Euro, der Gewinn (EBITA) auf 53,3 Millionen Euro. In der Schweiz zählt Xing aktuell rund 1 Millionen Mitglieder. Die Wachstumsraten sind zweistellig. «Wir können in der Schweiz 2 Millionen Nutzer erreichen», so Vollmoeller. Noch nicht präsent ist Xing in der Romandie.

Sie kennen die Schweiz gut und waren 2008 bis 2012 Chef von Valora. Hätten Sie sich Lohntransparenz auch bei Valora vorstellen können?

Vor sechs Jahren hätte ich mich wohl nicht getraut. Lohntransparenz muss man als CEO wollen, aber dazu war Valora zu dieser Zeit noch nicht bereit. Heute könnte man das eher machen.



Würden Sie den Schweizer Firmen mehr Lohntransparenz ans Herz legen?

Auf jeden Fall. Die Unternehmen müssen sich ändern. Wir haben eine Machtverschiebung von den Firmen hin zu den Talenten. Zudem herrschen heute ganz andere Wertvorstellung als früher. Eine Firma muss heute um gute Mitarbeiter kämpfen, die für sie arbeiten. Darum ist klar: Wer früher umstellt, wird gewinnen.



Man hat viele soziale Netzwerke kommen und gehen sehen. Zudem verlieren Giganten wie Facebook und Snapchat Nutzer. Macht Ihnen das Angst?

Angst ist ein schlechter Ratgeber. Bei den amerikanischen Angeboten handelt es sich eigentlich um Chat-Plattformen. Diese kommen in Mode – gehen aber oft auch wieder. Unser System hingegen ist ernsthafter. Bei Xing veröffentlicht man keine Katzenfotos. Es geht ums Berufliche. Wir sind die digitale Visitenkarte der Nutzer. Das ist keine Modeerscheinung .



Sie haben Ende 2016 als erster Manager eines börsenkotierten Unternehmens in Deutschland ein Sabbatical gemacht. Wie waren die Reaktionen?

Der eine oder andere ausserhalb des Unternehmens hat ungläubig reagiert und gefragt, ob die Firma so nicht den Bach runtergehen würde. Andere unterstellten mir, ein Sabbatical wäre mein vorzeitiger Abgang. Innerhalb der Firma kam es sehr gut an. Es ging mir auch ums Signal ans Team: «Ihr könnt das eine gewisse Zeit ohne den CEO.»

Sie haben aber trotzdem regelmässig in der Firma angerufen?

Ich habe an meinem letzten Arbeitstag meinen Mailaccount ausgeschaltet und ihn drei Monate später wieder eingeschaltet. Dreimal habe ich den stellvertretenden CEO angerufen. Meinem Stellvertreter sagte ich: Ich will nur informiert werden, wenn echt die Hütte brennt.



Warum machen so wenig Topmanager Sabbaticals? Angst vor Verlust an Einfluss?

Bei vielen Managern gibt es das Gefühl der Unabkömmlichkeit. Das halte ich für eine gnadenlose Selbstüberschätzung. Ich wollte ein Zeichen setzen, dass Sabbaticals auch bei CEOs gehen. Zudem war es mir wichtig, etwas Abstand zu nehmen und die Firma auch von aussen zu betrachten.



Sind sie eigentlich auch auf anderen Karrierenetzwerken, um zu sehen, was diese so machen?

Ja, klar. Ich bin auch bei Wettbewerbern angemeldet. Dies sogar unter eigenem Namen. Das tut ja nicht weh.