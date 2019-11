Darf ein Elektro-SUV noch Mustang heissen?

Geräumiger Familien-SUV, rein elektrischer Antrieb und von 0 auf 100 in acht Sekunden – das ist die Beschreibung des neuen Ford Mustangs. Dieser wird ab November 2020 in der Schweiz verfügbar sein. Der für Geschwindigkeit und Leistung bekannte Muscle-Car von Ford wird im neuen Modell Mach-E vom Benzinfresser in eine grüne und familienfreundlich Variante umgemodelt.

Die Hälfte der Schweizer erwägt den Kauf eines Elektroautos

Laut einer vom Touring Club Schweiz (TCS) am Montag veröffentlichten Studie spielt die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer mit dem Gedanken, in nächster Zeit ein E-Auto zu kaufen. Die E-Mobilität soll künftig in der Schweiz eine deutlich gewichtigere Rolle spielen. Das sieht auch der Bund so. Er hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis 2022 rund 15 Prozent der neu zugelassenen Autos einen Elektroantrieb haben. Heute machen Elektroautos nur einen Anteil von gegen 3 Prozent aus. sda



Die Daten zum Mustang Mach-E

Den Mustang Mach-E wird es in den Versionen Standard, Normal, Extended und dem Sondermodell Extended First Edition geben.

Preis: 49 650 (Standard) - 73 590 (Extended First Edition)

Batterie: 75kW bzw. 99kW

Leistung: 258PS bzw. 285PS (First Edition 337PS)

Höchstgeschwindigkeit: 185km/h bzw. 200km/h

Reichweite: 450km bzw. 540-600km



Der Mustang Mach-E wird ab November 2020 in der Schweiz verfügbar sein. Die GT-Version folgt etwas später.

Ein Mustang, der ein SUV ist und auch noch elektrisch? Das mag seltsam klingen, kann aber auch als kluge Marketingstrategie von Ford gesehen werden: «Mustang zählt im wahrsten Sinne des Wortes zu den stärksten Automarken der Welt. Eine zeitgemässe Version passt zu dieser Marke und hilft, den Lebenszyklus dieser fahrenden Legende zu verlängern», erklärt Markenexperte Stefan Vogler.

«Es fehlt das Besondere»

Anders sieht es Ferdinand Dudenhöffer, Professor für Betriebswirtschaftslehre und Automobilwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen: «Es fehlt das Original und damit das Besondere.»

Der Auto-Experte meint weiter: «Der Mustang ist und war nie SUV, sondern Sportwagen. Jetzt einen SUV daraus zu machen ist wenig originell, sondern ein wenig passender Kompromiss.» Zum Vergleich zieht Dudenhöffer Porsche heran. Diese Automarke wäre nie auf die Idee gekommen, den batterieelektrischen Sportwagen Taycan als Porsche 911 Mach-E, «oder mit einem sonstigen Unsinnsnamen zu taufen».

Künstlicher Motorensound ist «Zirkus»

Damit Mustang-Fans trotz vergleichsweise verhaltener Power und Höchstgeschwindigkeit dennoch auf ihre Kosten kommen, haben die Konstrukteure dem Mustang Mach-E einen künstlichen Motorensound des gewohnten V8-Motors verpasst.

Ob das reicht, um die Muscle-Car-Liebhaber zu befriedigen? «Das ist jetzt fast Zirkus», sagt Dudenhöffer, der den Mach-E nicht als ein innovatives Konzept sieht: «Nur Puzzlesteine aus verschiedenen Puzzles neu zusammenzusetzen gibt in der Regel kein spannendes Bild. Ich kann mir den durchschlagenden Erfolg nur wenig vorstellen».

Akku statt Achtzylinder

Für Dudenhöffer ist zudem unverständlich, weshalb Ford den «Dinosauriernamen» Mustang nutzt: Ford Mustang stehe für eine alte Welt, die konträr zur heutigen Zeit mit dem Klimawandel stehe. «Scheinbar haben die Dinosaurier im Marketing bei Ford die Dinos ins 21. Jahrhundert transferieren wollen.»

Der Löwenanteil der 20-Minuten-Leser sind mit Dudenhöffer einig. Der Name Mustang werde eher verschandelt, als auf die nächste Ebene gehievt. «Ein Mustang ist doch kein SUV! Aber geht weiter und reitet die Marke ins Verderben», schreibt ein Leser.

Sieht aus wie ein Tesla, ist aber keiner

Ein anderer Leser bläst ins gleiche Horn: «Dass der Ford-Konzern eine Ikone wie den Mustang auch als fünf-türigen Elektro-SUV vermarkten will, ist ein Supergau». Und weiter: «Ford sollte sich darauf besinnen, was ein Mustang ist und seinen E-SUV mit einem neuen Namen vermarkten!»

Obwohl Ford den Markennamen beibehält, sieht das Fahrzeug von innen eher aus wie ein Auto des Konkurrenten Tesla. Dies vor allem wegen des 15,5-Zoll-Touchscreens in der Mittelkonsole, wie Dudenhöffer sagt: «Es sieht wie Tesla aus, ist aber halt keiner.»