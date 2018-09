«Männergremien wählen tendenziell lieber Männer»

Die Zuger Crypto Valley Association (CVA) hat per Casting-Verfahren weibliche Verwaltungsräte gesucht. Alle 46 Bewerberinnen konnten sich am Donnerstag während der Mitgliederversammlung mit einer fünfminütigen Präsentation dem Publikum als Verwaltungsrätin anpreisen. Das Verfahren stiess auf Kritik. Christa Binswanger, Dozentin für Gender und Diversity an der Hochschule St. Gallen, gibt ihre Einschätzung:

Frau Binswanger, wie finden Sie die Rekrutierungsmethode der CVA, die zwei Verwaltungsratsstellen für Frauen geschaffen hat?

«Grundsätzlich tut jede Firma, die Frauen in den Verwaltungsrat wählt, etwas für die Gleichstellung von Frau und Mann. Das ist begrüssenswert und eine Forderung des Diversity Managements.»



Ist so ein Casting für Verwaltungsrätinnen nicht sexistisch?

Man muss zwischen Sexismus und positiver Diskriminierung unterscheiden. Im Falle eines solchen Castings liegt eine positive Diskriminierung vor. Andere positiv diskriminierende Massnahmen sind Frauenquoten. Sie sollen einen Wandel einleiten.

Wie?

Unsere Gesellschaft hat realisiert, dass sich die Situation für Frauen auf der Führungsebene nicht von allein ändert. Das liegt unter anderem daran, dass Männergremien tendenziell lieber Männer wählen. Frauenquoten sind als Übergangsmittel gedacht, irgendwann soll es auch ohne gehen.

Was halten Sie von der Idee, sich mit einer fünfminütigen Präsentation zu bewerben?

Das Wahlprozedere scheint von aussen eher befremdlich. Ein Verwaltungsrat ist ja ein verantwortungsvoller Posten. Dazu passt eine Fünf-Minuten-Bewerbung vor einem grossen Publikum nicht wirklich.

In der Pressemitteilung der CVA ist zu lesen, dass den neu gewählten Verwaltungsrätinnen «ähnliche Aufgaben» zukommen sollen wie den männlichen Verwaltungsräten. Wie beurteilen Sie eine solche Aussage?

So eine Aussage finde ich problematisch, es klingt sexistisch. Bei so einer Wortwahl muss man sich fragen, wieso bei der Arbeit der weiblichen Räte ein Unterschied gemacht werden soll.

