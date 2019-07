«Wir müssen Männer in Frauenberufen fördern»

Frau Weisser, es wird viele freie Jobs geben. Das ist doch positiv.

Für Arbeitskräfte ist das eine super Situation. Sie können davon profitieren, dass sie und ihre Fähigkeiten auf dem Markt nachgefragt werden. Für schnell wachsende Firmen ist das aber ein Problem. Ihnen fehlen die Arbeitskräfte.

Umfrage Macht Ihnen die Alterung der Gesellschaft Angst? Nein, das ist eben so.

Ja, manchmal schon.

Das interessiert mich nicht.

Ja, das macht mir grosse Angst.

Wissen-Push



Abonnieren Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Wissen-Kanals. Sie werden über bahnbrechende Erkenntnisse und Entdeckungen aus der Forschung, Erklärungen zu aktuellen Ereignissen und kuriose Nachrichten aus der weiten Welt der Wissenschaft informiert. Auch erhalten Sie Antworten auf Alltagsfragen und Tipps für ein besseres Leben.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Wissen-Kanal aktivieren.

Welche Branchen betrifft das?

Jene, die stark expandieren, ganz vorne ist der Sozial- und Gesundheitssektor. Dieser ist bereits stark gewachsen und wird weiter boomen. Weniger freie Jobs wird es typischerweise in der Industrie, im Finanzsektor, im Handel oder in der Hotellerie geben. Diese Bereiche schrumpfen wegen des schwierigen Marktumfelds.

Die UBS schreibt in ihrer Studie, dass Männer in Zukunft vermehrt in Frauenberufen Fuss fassen müssten. Wie soll das gehen?

Die Nachfrage nach Fachkräften wird in klassischen Frauenberufen deutlich ansteigen. In Zukunft wird man wohl vermehrt Männer in Frauenberufen fördern müssen. Es braucht grundsätzlich einen Wandel im gesellschaftlichen Denken. Das Bild vom Mann als Pfleger und Erzieher sollte noch positiver besetzt werden – schliesslich profitieren diese Berufe in Zukunft von hoher Jobsicherheit.

Warum wächst der Sozial- und Gesundheitssektor so stark?

Wegen der Alterung der Gesellschaft. Bis 2060 wird es in der Schweiz doppelt so viele Menschen über 65 geben. Allein 2035 wird es rund zwei Drittel mehr Rentner geben. Die Nachfrage nach Gesundheits- und Pflegeleistungen wird somit steigen.

Wie begegnet man dem Mangel an Arbeitskräften?

Wir werden in Zukunft flexibler sein müssen und in unseren Berufskarrieren mehrere Berufe erlernen. Auch Unternehmen werden sich gezwungen sehen, offen zu sein für Arbeitskräfte, die sie bisher wenig berücksichtigt haben. Eine flexiblere Gesellschaft ist immer auch eine wohlhabende Gesellschaft, weil dadurch mehr Personen am Arbeitsmarkt teilnehmen, die Steuern und Sozialabgaben zahlen.