«Schlechtes Gewissen bei Wish? Ein bisschen»

Elektronikartikel, Mode, Schmuck – und das alles zu ultratiefen Preisen: Auf der Shopping-App Wish können sich Schnäppchenjäger so richtig austoben.

Jetzt ist der Online-Anbieter aber wegen mangelnder Sicherheit der Produkte in die Schlagzeilen geraten.

Auch die 20-Minuten-Leser haben nicht alle gute Erfahrungen mit Wish gemacht: Leere Schachteln oder Stoffe, auf denen die Streifen nur aufgeklebt waren – das sind ihre Erlebnisse:

«Schon 3000 Franken ausgegeben»

«Wish ist für mich der perfekte Händler für alles. Inzwischen habe ich gut 3000 Franken auf Wish ausgegeben und bereue kaum einen Kauf. Natürlich gibts Abstriche bei der Qualität, jedoch passt alles ins Budget. Wenn man sich etwas Mühe gibt und das Richtige auswählt, kann man über die Qualität nicht jammern.»

«Alles ist ultrabillig»

«Wish kann man sich getrost sparen. Die Plattform verführt Kunden mit tollen Bildern, die jedoch selten der Realität entsprechen. Es ist häufig nicht klar deklariert, was denn jetzt überhaupt verkauft wird: Beispielsweise bei Polaroidkameras sind häufig die Kameras abgebildet, was aber dann effektiv geschickt wird, ist nur eine Schutzhülle. Alles ultrabillige Ware, die die Zeit und selbst das wenige Geld nicht wert ist.»

«Billiger Mist. Niemals bestelle ich je wieder etwas von denen.» Jasmin (25)

«Schlechtes Gewissen? Ein bisschen»

«Anfangs dachte ich, Wish ist doch ein Bschiss. Aber nachdem ich eine Hülle für meinen E-Book-Reader für 2 Franken entdeckte, gab ich dem Ganzen eine Chance. Ich bin bis heute dabei geblieben und habe sicher schon 50 Sachen bei Wish bestellt. Was mich reizt, sind nicht nur die Preise, sondern auch die Vielseitigkeit der Produkte. Ein bisschen ein schlechtes Gewissen wegen des langen Reisewegs der Produkte habe ich schon. Aber sonst habe ich keine Bedenken, vor allem, solange es in der Schweiz Shops gibt, die einen Kleinmengenzuschlag von 10 Franken und Versandgebühren von 7.90 Franken verrechnen.»

«Die Qualität ist Horror!»

«Die Kleider sehen auf Wish immer so hochwertig aus. Doch sobald das Paket zu Hause ankommt, merkt man, wie sehr man sich getäuscht hat. Der Stoff ist meist so dünn, dass er komplett durchsichtig ist. Auch Streifen sind einfach draufgeklebt, statt im Stoff integriert. Die Qualität ist Horror!»

«Einmal habe ich eine Modeschmuck-Uhr bestellt. Es kam eine leere Schachtel an. Das war schon fast witzig.» Andrea (40)

«Warum in der Schweiz das Dreifache bezahlen?»

«Ich liebe Wish! Vor allem bestelle ich Dekoartikel wie Wandtattoos oder Material, das ich für meine Torten brauche. Wieso sollte ich dafür in der Schweiz das Dreifache bezahlen? Was ich nie bestellen würde, sind elektronische Artikel. Da sollte doch jeder merken, dass die bei einem so tiefen Preis nicht funktionieren können. Mir ist es auch schon passiert, dass ein Artikel nicht eingetroffen ist. Dann habe ich das Geld problemlos zurückerhalten.»

«Habe Wish deinstalliert»

«Zweimal wollte ich ein Produkt zurückgeben, weil das falsche geliefert wurde. Es wurde mir eine Gutschrift auf meine Kreditkarte zugesichert. Die Gutschrift kam zwar, aber vier Zeilen weiter unten auf der Monatsrechnung sah ich, dass derselbe Betrag wieder belastet wurde. Seitdem ist Wish bei mir deinstalliert.»

«Unschlagbar bei Krimskrams»

«Ich bestelle regelmässig auf Wish Artikel, die hier in der Schweiz einfach überrissen teuer sind. Ich muss nicht 15 bis 20 Franken für eine Handyschutzfolie bezahlen, wenn ich dieselbe für 2o Rappen (inkl. Versand!) bekomme. Für Krimskrams und Elektronik ist Wish unschlagbar. Bei Bekleidung muss man vorsichtig sein: Entweder ist sie zu klein oder die Qualität miserabel.»

«Dort gehts einfach billiger»

«Dinge, die in der Schweiz unbezahlbar sind – vor allem im Elektronikbereich – sind bei Wish einfach günstiger und meist nicht mal viel schlechter. Klar ist es für die Umwelt und die hiesige Wirtschaft nicht gesund – aber wer hat bitte das Geld, um teuer in der Schweiz einzukaufen, wenn es auf Wish auch billiger geht? Auch wenn mal irgendetwas defekt ist oder nicht termingerecht ankommt, ist die Sache mit dem Support in wenigen Minuten geregelt.»

(vb)