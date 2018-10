«Mit der neuen TV-Box holt UPC technisch auf»

Der Kabelnetzbetreiber UPC hat sein Fernsehangebot modernisiert und dazu auch gleich eine neue TV-Box lanciert. Diese soll das Fernsehen mit einer verbesserten Bedienoberfläche vereinfachen. Zusätzlich können Nutzer ihren Fernseher nun mit der eigenen Stimme steuern.

Umfrage Sind Sie ein UPC-Kunde? Ja klar.

Nicht mehr.

Noch nicht.

Ich bin bei der Swisscom.

Ich bin bei Sunrise.

Ich bin bei Salt.

Ich nutze einen anderen Anbieter.

Digital-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Digital-Kanals abonnieren, werden Sie über News und Gerüchte aus der Welt von Whatsapp, Snapchat, Instagram, Samsung, Apple und Co. informiert. Auch erhalten Sie als Erste Warnungen vor Viren, Trojanern, Phishing-Attacken und Ransomware. Weiter bekommen Sie hilfreiche Tricks, um mehr aus Ihren digitalen Geräten herauszuholen.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben Wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Digital-Kanal aktivieren.

Das Angebot wird auch unabhängiger vom Fernsehgerät, da man Sendungen per Knopfdruck nahtlos etwa auf einem Tablet weiterschauen kann. Zudem können Inhalte heruntergeladen und später offline konsumiert werden.

Exklusive Sportinhalte

UPC TV umfasst mehr als 240 Sender. Im Basisangebot inbegriffen ist auch der Sender MySports One, der exklusive Live-Sport-Inhalte anbietet. Der Videorecorder befindet sich in der Cloud. Dort können nun bis zu 2000 Stunden TV-Serien und Filme gespeichert werden. Auch können mit der neuen Box 4K-Inhalte empfangen werden.

Für den Telecomexperten Jean-Claude Frick vom Vergleichsdienst Comparis ist die UPC-TV-Box ein wichtiger Schritt: «UPC holt technisch im TV-Bereich auf und ist mit der neuen Set-Top-Box wieder auf Augenhöhe mit der Swisscom.»

Vorteil Swisscom

Dass die UPC damit auch wirtschaftlich zum Branchenprimus Swisscom aufschliessen könnte, bezweifelt er jedoch. «Dafür kommt das Angebot zu spät. Zudem fehlen Inhalte im Sportbereich wie etwa die Champions League, die die Swisscom dank der engen Integration von Teleclub hat.»

Das neue TV-Angebot der UPC ist im Rahmen des Happy-Home-Portfolios per sofort ab 79 Franken pro Monat erhältlich.

Was der Telecomexperte Jean-Claude Frick sonst noch zur neuen Box zu sagen hat, sehen Sie hier.

(swe)