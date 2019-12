«Oft haben wir am Ende des Tages blaue Flecken»

Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss wird 2020 den Airbus A320 Neo in ihre Flotte aufnehmen. Mit dem Nachfolgemodell des A320 sollen mehr Passagiere mit mehr Freiraum transportiert werden können. Beim Kabinenpersonal aber steht der neue Flugzeugtypus in der Kritik, der Arbeitsplatz wird weiter eingeengt. Dabei stossen die Flugbegleiter bereits beim aktuellen Modell an ihre Grenzen.

Umfrage Verstehen Sie die Flugbegleiter? Ja klar, das sind ja keine Arbeitsbedingungen mehr!

Nein, die haben sich den Job ja freiwillig ausgesucht.

Ich weiss nicht so recht...

Ich bin gegen das Fliegen im Allgemeinen.

«Prinzipiell stösst man sich überall an. Dass man am Ende des Arbeitstages mit blauen Flecken nach Hause kommt, ist durchaus üblich», erzählt Flugbegleiter R.* über seine Erfahrungen im A320. Dass er und seine Arbeitskollegen zukünftig im A320 Neo noch weniger Raum zum Arbeiten haben werden, ist für ihn unerklärlich.

Gerade im wichtigsten Arbeitsbereich, der Küche, seien die Arbeitsbedingungen prekär. «Man kann sich kaum umdrehen und muss mit den einzelnen Küchenbestandteilen Tetris spielen», erklärt R. Im A320 Neo wird das Layout der Küche nun geändert. Die Arbeitsfläche wird dadurch noch einmal verringert.

Auch die Passagiere sind betroffen

Der Platzmangel des Kabinenpersonals hat aber auch negative Folgen für die Passagiere, wie R. meint: Da sich im A320 die Küche direkt neben der Toilette befindet, ist seiner Ansicht nach auch die Hygiene betroffen. Zudem werde der Platz in den Gängen immer enger. Ist die Cabin Crew mit dem Trolley durch den Gang unterwegs, gebe es für diejenigen, die auf die Toilette oder zurück zum Sitz wollen, kein Durchkommen. «Wenn wir Glück haben, ist im Gang ein Platz frei, auf den sich der Passagier kurz setzen kann, bis wir vorbeigegangen sind. Sonst müssen wir den Trolley wieder ganz zurückrollen, was uns wertvolle Zeit kostet.»

Der Flugbegleiter sieht auch die Arbeitssicherheit nicht mehr gewährleistet. Deswegen habe die Flugbegleiter-Gewerkschaft Kapers auch die Suva kontaktiert.

Bei Turbulenzen wird es eng

Vor allem wegen des Zeitdrucks – insbesondere auf Kurzstreckenflügen – kommt das Personal oft in die Zwickmühle. Zwei Trolleys müssen gleichzeitig aufgebaut werden, ansonsten komme man zeitlich mit dem Service nicht durch. Dies aber könne gemäss R. dazu führen, dass man im Notfall Schwierigkeiten hat, die eigenen Plätze und die Sauerstoffmasken zu erreichen, weil die beiden Trolleys im Gang den Weg versperren.

R. moniert weiter, es müsse immer mehr Gewicht auf immer höheren Ebenen herumgetragen werden. Dabei stossen vor allem kleinere und ältere Flugbegleiter an ihre körperlichen Grenzen. «Da sind Langzeitschäden vorprogrammiert», so R. Dies alles bei relativ geringem Lohn: Der Einstiegslohn eines Cabin-Crew-Mitglieds bei der Swiss liegt bei 3400 Franken.

GAV-Verhandlungen sind am Laufen

Der A320 Neo kommt, da gibt es nichts zu rütteln. Den Flugbegleitern bleibt zurzeit nicht viel anderes übrig, als auf den Ausgang der Gesamtarbeitsvertragsverhandlungen zwischen der Swiss und der Gewerkschaft zu warten. «Wir müssen das Beste aus der Situation machen, was sollen wir auch anderes tun?», sagt R. Streiken dürfen die Swiss-Mitarbeiter nicht – so steht es im Vertrag.

*Name der Redaktion bekannt