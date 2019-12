«Der neue SBB-CEO muss die Bähnler ernst nehmen»

Vincent Ducrot wird neuer Chef der SBB. Der Nachfolger von Andreas Meyer dürfte sein Amt als CEO im kommenden Jahr antreten. Diese Erwartungen werden an den neuen Bahnchef gestellt:

Umfrage Mit dem neuen SBB-CEO ... ... wird alles besser

... wird alles schlechter

... bleibt alles beim Alten

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Bähnler

Der Bahnbetrieb muss schnellstmöglich stabilisiert und die Sicherheit wieder sichergestellt werden, sagt Karin Blättler, Präsidentin des Verbands Pro Bahn. Ducrots Aufgabe werde es darum sein, etwa für Pünktlichkeit und genügend Lokführer sowie Zugbegleitungspersonal zu sorgen: «Der neue SBB-CEO sollte mehr Bähnler als Manager sein», so Blättler. Ducrot müsse die richtigen Prioritäten setzen, um so die SBB fit in die Zukunft zu führen. Zudem muss er laut Blättler den Kontakt mit Kunden und Mitarbeitern pflegen und den Service Public wieder in den Fokus stellen.

Transparenz

Der neue Chef müsse insbesondere transparent und ehrlich kommunizieren, sagt Giorgio Tuti, Präsident der Schweizer Gewerkschaft des Verkehrspersonals SEV: «Nur so kann er das Vertrauen des Personals in die Konzernleitung zurückgewinnen.» Ducrot sei gut beraten, die Belegschaft wertzuschätzen und eine ordentliche Sozialpartnerschaft zu pflegen. Die Gewerkschaft habe mit Ducrot schon seit Jahren zu tun – er hat laut Tuti eine hohe Sensibilität für den Service Public.

Zuhören

«Der SBB-CEO muss zuhören», sagt Hans-Ruedi Schürch, Zentralpräsident der Lokpersonal-Gewerkschaft SEV-LPV. Bisher sei es der Gewerkschaft eher so vorgekommen, als gebe der SBB-Chef nur vor. Schürch erhofft sich, dass Ducrot eine bessere Mitarbeiternähe pflegt als sein Vorgänger. Grundsätzlich müsse ein SBB-CEO zeigen, «dass er die Bähnler ernst nehmen will».

Know-how

Der neue CEO soll sich mit dem Bahngeschäft nicht nur auskennen, sondern dieses auch fördern: «Wir empfehlen dem neuen CEO, dem Bahn-Know-how gut Sorge zu tragen», sagt Hubert Giger, Präsident des Vereins der Schweizer Lokführer und Anwärter. Ducrot müsse sich aufs Kerngeschäft konzentrieren, damit die Bahn in Zukunft zuverlässig, pünktlich und sicher ist.