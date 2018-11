«CEO sehen sich oft nicht als hilfsbedürftig»

Frau Stoppe*, warum beschäftigen Suizide von CEO die Öffentlichkeit so stark?

Allgemein denkt man, dass solche Menschen besonders stark und psychisch stabil sind. Zudem hätten sie ja viel Geld, um sich das Leben angenehm zu gestalten. Auch Probleme könnten sie einfach wegdelegieren. Ein Suizid steht dann im Kontrast zu dieser öffentlichen Wahrnehmung.

Suizidgedanken? Hier finden Sie Hilfe



Verein Regenbogen Schweiz ( Beratung:Dargebotene Hand, Tel. 143, ( 143.ch Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, ( 147.ch Kirchen ( Seelsorge.net Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils ( Nebelmeer.net );Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid ( Verein-refugium.ch );Verein Regenbogen Schweiz ( Verein-regenbogen.ch ).

Ist oft der hohe Druck im Job Grund für den Suizid?

Das ist vorstellbar. CEO sind einer grossen Belastungen ausgesetzt: Sie müssen ambitionierte Ziele erreichen und nicht nur den Verwaltungsrat zufrieden stellen. Dieser Druck hat sicher zugenommen. In solchen Position hat man oft keine Vertrauensperson, mit der man über die persönlichen Probleme sprechen kann. Grundsätzlich ist aber jeder gefährdet. Das lässt sich nicht an der Hierarchiestufe festmachen.

Können sich ein CEO nicht auch einfach Hilfe holen?

Topmanager sehen sich selber typischerweise nicht als hilfsbedürftige Menschen. Im Selbstbild betrachtet fällt es ihnen schwer, sich Hilfe zu suchen. Da schwingt ein Stück Narzissmus mit. Zudem besteht der Ehrgeiz, es immer selber schaffen zu wollen.

Was könnten sie also tun?

Man kann eine Therapie machen oder sich an jemanden im persönlichen Umfeld wenden. Doch dieses ist zwangsläufig oft nicht so vorhanden, weil man ja so viel arbeitet. Auch ein CEO sollte daher darauf achten, dass er sein persönliches Umfeld pflegt und Menschen zum Reden hat.

Welche Rolle spielt das Alter beim Suizid?

Bei Männern steigt die Suizidrate mit dem Alter an. Suizid ist die Haupttodesursache von Männern zwischen 25 und 50 Jahren. Im Hintergrund stehen oft psychische Krankheiten wie Depression oder Suchtprobleme.

Warum begehen vor allem männliche Topmanager Suizid?

Frauen in solchen Position haben mindestens die gleichen Probleme. Doch Frauen suchen sich eher Hilfe. Ihnen fällt nicht so schnell einen Zacken aus der Krone, wenn sie das tun. Männer haben hingegen diese Vorstellung, alles allein machen zu wollen.

Können Unternehmen etwas dagegen tun?

In Firmen steht nach wie vor die Leistung eines Mitarbeiters im Fokus. Und dieser Performance-Druck steigt tendenziell immer weiter an. Daher ist es wichtig, dass Firmen mehr Rücksicht auf die persönlichen Ressourcen nehmen. Ein respektvoller Umgang ist ebenso wichtig. Wir alle könnten profitieren, wenn wir allgemein und auch in Unternehmen offener über Suizid und psychische Krankheiten sprechen könnten.

*Gabriela Stoppe ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Präsidentin der Organisation Ipsilon, der Initiative zur Prävention von Suizid in der Schweiz.