«Von IWC wird es keine Smartwatch geben»

Der Luxusuhren-Hersteller IWC hat in Schaffhausen einen neuen Prunkbau eröffnet. Auf 13'000 Quadratmetern stellen dort rund 230 Mitarbeiter die edlen Stücke her. «Das ist seit 1874 das erste Mal, dass wir ein Gebäude von Grund auf so planen, wie es für die Manufaktur am effizientesten ist», sagt IWC-Chef Christoph Grainger-Herr zu 20 Minuten. So befinden sich sowohl die Produktion der einzelnen Teile als auch die Handfertigung der Uhrenwerke unter einem Dach.

Ob der IWC-Chef Angst vor dem Smartwatch-Boom hat und welche Uhr er selbst am Handgelenk trägt, erfahren Sie im Video-Interview oben.