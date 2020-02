«Wem wir Käufer abgejagt haben, ist unwichtig»

Ist das der Grossangriff auf die Discounter Aldi und Lidl? Coop will noch in diesem Jahr das Sortiment der Günstig-Linie Prix-Garantie auf über 1000 Produkte ausbauen. Was Coop-Chef Joos Suttter über die Strategie bei den Eigenmarken und über die Zukunft der Warenhäuser sagt, sehen Sie im Video oben.

Umfrage Sind Sie Coop-Kunde? Nein, ich bin ein Migros-Kind.

Coop erzielte im vergangenen Jahr bei einem Umsatz von 30,7 Milliarden einen Gewinn von 531 Millionen Franken – das sind 58 Millionen mehr als 2018. Die Kundenfrequenz konnte Coop um 2,5 Prozent steigern. Das führt der Chef auch auf das neue Ladenkonzept zurück.