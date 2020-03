«Wir müssen das Jungfraujoch schliessen»

Urs Kessler, noch vor wenigen Wochen waren Sie recht entspannt als es hiess, Gruppenreisende aus China würden verboten. Wie besorgt sind Sie jetzt?

Es gibt zwei Zeitpunkte, die die Situation für die Jungfraubahnen auf den Kopf gestellt haben. Als Italien vor gut drei Wochen mitten in den Coronavirus-Sturm geriet und Reisebeschränkungen einführte, brach der asiatische Markt augenblicklich zusammen. Der Flughafen Mailand ist die Drehscheibe für Asienreisende. Mit den neuen Massnahmen des Bundes hat sich die Situation nochmals einschneidend verändert.

Berset: «Offene Skigebiete sind illegal»

Gesundheitsminister Alain Berset wurde am Freitag deutlich: «Die Massnahmen bedeuten die Schliessung der Skigebiete.» Diverse Skigebiete wie Andermatt-Sedrun, Brunni in Engelberg, Melchsee-Frutt in Obwalden, Nendaz und Crans-Montana im Wallis, Sörenberg in Luzern und Meiningen-Hasliberg haben den Betrieb sofort eingestellt. Andere sind am Samstag noch offen und wollten ursprünglich auch am Sonntag den Betreib noch aufrecht erhalten – es herrschte Unsicherheit wegen unterschiedlichen Anweisungen von Bund und Kantonen. In der Samstagsrundschau auf SRF bekräftete Berset: «Skigeibete, die heute offen sind, befinden in der Illegalität». Wie die Skigebiete jetzt reagieren, ist Stand Samstagmittag noch unklar. (hal/sas/sda)

Dann müssen Sie jetzt ihre Skigebiete und die touristischen Bahnen schliessen?

Ich hatte zuerst Hoffnung, da die Skigebiete von der nun gültigen Verordnung ausgenommen waren. Nun ist es so, dass wir nach Rücksprache mit dem Berner Regierungspräsidenten ab Samstagabend nur noch die Linien des Öffentlichen Verkehrs nach Grindelwald, Lauterbrunnen-Wengen und Lauterbrunnen-Mürren betreiben werden. Alle touristischen Bahnen müssen wir schliessen, auch jene auf das Jungfraujoch. Der Güterverkehr ist nicht betroffen.

Was bedeutet das für Sie? Das Jungfraujoch ist mit über einer Million Gäste der beliebteste Grat Europas und ihre wichtigste Einnahmequelle...

Seit der Eröffnung der Bahn im Jahr 1912 war das Jungfraujoch nur während des Ersten Weltkrieges länger geschlossen. Was jetzt passiert, ist ein grosser Einschnitt. Die Schliessung wird wirtschaftliche Auswirkungen für die ganze Jungfrau Region haben. Wenn uns das aber hilft, das Cornoavirus rasch zu bekämpfen, ist die Massnahme verständlich. Gesundheit hat oberste Priorität.

Was bedeutet es finanziell, wenn Sie nicht mehr aufs Jungfraujoch fahren dürfen?

Das ist noch nicht abzuschätzen. Vom 1. Januar bis Ende Februar hatte wir nur 1,7 Prozent weniger Gäste auf dem Jungfraujoch. Da waren wir noch recht optimistisch. Jetzt ist ist die Situation aber komplett anders. Ich hoffe, dass wir im Laufe des Mai den Betrieb wieder hochfahren können. Dann kommen wir mit einem hellblauen Auge davon. März und April sind nicht unsere stärksten Monate. Derzeit werden viele Gruppenreisen auf Sommer verschoben.

Was bedeutet die Schliessung der Bergbahnen für Ihre Restaurants?

Am Samstag sind die Restaurants im Skigebiet und auf den Ausflugszielen noch offen. Wir befolgen aber die Vorgaben des Bundes mit den 50 Personen, inkl. Personal, und werden am Eingang die Gäste zählen müssen und können nicht mehr alle Leute reinlassen. Ab Sonntag werden die betroffenen Restaurants geschlossen.

Müssen Sie bald Kurzarbeit einführen oder Leute entlassen?

Es geht nun darum, sofort Kosten zu sparen. Wir haben seit Anfang Februar diverse Massnahmen erlassen. Nun werden wir Kurzarbeit für das Personal der Restaurants sowie weiterer Sparten anmelden. Es ist unser Ziel, keine Leute entlassen zu müssen. Zudem starten wir ein Kostenkungsprogramm. In vielen Bereichen werden die Mitarbeitenden nun Überzeit abbauen und Ferien beziehen.

Sie mussten auch ihr ausverkauftes Snowpenair von Anfang April absagen. Es wäre die letzte Austragung gewesen. Wie sehr schmerzt das?

Es ist traurig, dass die Geschichte des Snowpenairs nach 23 Jahren so endet. Aber die Gesundheit geht vor. Es war mir immer eine Herzensangelegenheit, wofür ich vorallem in meiner Freizeit gearbeitet habe. Für die letzte Austragung hatten wir mit Patent Ochsner, Sunrise Avenue oder Helene Fischer das beste Line-UP seit je her. Innert wenigen Tagen waren die 20’000 Tickets ausverkauft.

Können Sie so mit Ihrem Festival aufhören?

Es gibt jetzt andere Schwerpunkte, die wichtiger sind, als das Snowpenair zu Ende zu führen. Klar ist, dass wir die Ticketpreise rückerstatten. Was das Festival betrifft, müssen wir nach der Corona-Situation die Lage neu beurteilen. Ich sehe eine Möglichkeit für eine Lösung.