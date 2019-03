So viel Schweiz steckt im neuen E-Sportwagen

Die neue Automarke Piëch hat am Genfer Auto-Salon den Prototyp ihres Elektro-Sportwagens Mark Zero vorgestellt. Der klassisch geschnittene Zweisitzer soll in drei Jahren auf den Markt kommen. Das Konzept kommt von Toni Piëch, dem Sohn des legendären VW-Chefs Ferdinand Piëch und Marlene Porsche, der in Zürich lebt.

Umfrage Was halten Sie von Elektrofahrzeugen? Es ist wichtig, dass Elektrofahrzeuge gefördert werden.

Ich fahre ein Elektrofahrzeug.

Elektrofahrzeuge braucht es nicht.

Ich weiss nicht, ob Elektrofahrzeuge die beste Lösung sind.

Auf die Frage von 20 Minuten, ob das Fahrzeug denn wirklich in der Schweiz gebaut werde, sagte Piëch, dass die Firma noch nicht so weit sei. Derzeit sei man in Gesprächen mit Auftragsfertigern: «Es ist anzunehmen, dass das Auto in Europa gebaut wird.» Sehen Sie das gesamte Interview mit Toni Piëch im Video oben.

(ish/tem/rkn)