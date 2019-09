«Zahnbehandlung war unnötig und ein Pfusch»

Fast ein Drittel der in der Schweiz durchgeführten medizinischen Massnahmen sind unnötig. Konsumentenschützer empfehlen darum, dem Arzt viele Fragen zu stellen, bevor man sich für eine Therapie entscheidet.

Auch die 20-Minuten-Leser haben schon einige überflüssige oder unangemessene Behandlungen erlebt:

«Labor machte 30 statt fünf Tests»

Leo*: «Vor einer Operation fragte ich die Hausärztin, ob ich eine Blutgerinnungsstörung hätte. Sie nahm mir Blut ab und liess es testen. Die Rechnung für die Analyse: 1500 Franken. Das Labor untersuchte 30 Sachen – der OP-Arzt sagte mir, es wären maximal fünf Tests nötig gewesen, um auf Blutgerinnungsstörung zu prüfen. Nach einer gröberen Reklamation musste ich zum Glück ‹nur› noch 550 Franken bezahlen.»

«Meningitis wegen unnötiger Wurzelbehandlung»

Urban*: «Mein Zahnarzt machte ohne mein Wissen eine unnötige Wurzelbehandlung. Und dann war es erst noch ein Pfusch: Die Konsequenzen waren Zahnabszess, Meningitis und Sepsis.»

«Operation war ein Riesenfehler»

Mirjam*: «Ich hatte Schmerzen am Fuss, der Arzt ordnete eine Operation an. Das war ein Riesenfehler. Die Beschwerden sind geblieben, dafür ist jetzt einer meiner Zehen taub und ich kann keine Flipflops mehr anziehen. Das Ganze kostete auch noch 3000 Franken.»

«Der Arzt erhöhte einfach die Dosis des Schmerzmittels»

Gabi*: «Ich hatte kürzlich einen Bänderriss und brauchte eine Sitzorthese. Das schmerzte jedoch höllisch. Der Arzt erhöhte darum einfach die Dosis des Schmerzmittels. Später stellte sich dann heraus, dass ich die falsche Orthese hatte.»

«Ich vertrug die Medikamente nicht»

Anna*: «Ich habe eine ganze Packung Medikamente bekommen, nur um festzustellen, dass ich sie nicht vertrage.»

«Es dauerte Jahre, bis ich endlich operiert wurde»

Daria*: «Ich hatte alle Symptome einer Nervenwurzelkompression, doch kein Arzt kam auf die Idee. Es wurde alles auf Psyche und Muskeldefizit geschoben. Man verwies mich in Schmerzkliniken, statt mich zu operieren. Mir wurde eingetrichtert, es hätte sich ein Schmerzgedächtnis gebildet. Es dauerte viele Jahre, bis ein Neurochrirurg das Problem erkannte und ich endlich operiert wurde.»

«Wurde jahrelang falsch behandelt»

Doro*: «Nach meiner zweiten Verletzung der Halswirbelsäule schickte der Neurologe den Bericht vom ersten Mal ein, statt neue Messungen zu machen. Er ging davon aus, dass sich nichts verändert hatte, obwohl ich dieses Mal höchstgradig eingeklemmte Armnerven hatte. Ich wurde deswegen jahrelang falsch behandelt und Orthopäden nahmen mich darum nicht ernst oder wollten mich einfach gar nicht weiterbehandeln.»

«Statt Behandlung trank ich Zitronensaft»

Clara*: «Meine Schulter tat weh und ich dachte, eine Sehne sei angerissen. Ich musste in die Röhre, doch es schien alles okay zu sein. Ein Röntgenbild zeigte dann Kalkablagerungen. Ich wurde in die Orthopädie überwiesen und sollte eine schmerzhafte Prozedur zum Auslösen des Kalks durchmachen. Ich sagte ab und machte stattdessen zwei Übungen am Tag und trank Zitronensaft. Nach einer Woche war alles gut.»

«Rechnung für unnötige Untersuchung kam trotzdem»

Seraina*: «Ich sollte meinen Daumen operieren lassen und habe einen Chirurgen mit Spezialgebiet Händen, Knien und Hüften kontaktiert. Er untersuchte meine Hand und machte Röntgenbilder. Erst danach sagte er mir, dass er keine Hände mehr operiere. Die Rechnung für die unnötige Untersuchung flatterte dann trotzdem ins Haus.»

«Aufs Wesentliche wurde nicht eingegangen»

Daniela*: «Trotz genauer Erklärung meiner Schmerzen wurden unnötige Röntgenbilder, Blutuntersuchungen und mehr angeordnet. Aber auf das Wesentliche wurde nicht eingegangen.»

*Namen geändert

