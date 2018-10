1,2 Millionen Versicherte können massiv sparen

Hausarztmodell statt Standardversicherung, Maximalfranchise von 2500 Franken statt der bisherigen 300 Franken. Zwar fällt die Prämienerhöhung in der Grundversicherung mit 1,2 Prozent viel tiefer auch als auch schon, das sagt aber nichts übers effektive Sparpotenzial aus. Nun zeigt eine Analyse des Vergleichsdienstes Comparis: Allein bei den grössten fünf Kassen in der Schweiz könnten 1,2 Millionen Versicherte ihre Prämien 2019 nahezu halbieren.



Mit einem durchschnittlichen Betrag von 4715 Franken pro Jahr sind die Grundversicherungsprämien ein bedeutender Budgetposten. Grundsätzlich können 1,2 Millionen erwachsene Grundversicherte gemäss der Comparis-Analyse nächstes Jahr 40 Prozent und mehr Prämien sparen, indem sie von einer teureren Kasse zu einem der fünf günstigsten Anbieter wechseln, gegebenenfalls ihr Modell anpassen und die Franchise erhöhen (siehe auch Grafik in der Diashow).



Von CSS zu Concordia: 53 Prozent Ersparnis



Spitzenreiter beim Sparpotenzial ist der Kanton Appenzell Innerrhoden: Hier können die Standardversicherten von CSS 2019 mit einem Wechsel ins Concordia-Hausarztmodell und mit einer Erhöhung der Franchise von 300 auf 2500 Franken über 53 Prozent beziehungsweise 2264 Franken sparen. Sparpotenzial gibt es aber auch für Versicherte in einem alternativen Versicherungsmodell.



«Die Krankenkassenlandschaft ist ständig in Bewegung. Deshalb lohnt es sich, jedes Jahr die Prämien zu vergleichen, auch wenn man bereits alternativ versichert ist», sagt der Comparis-Krankenkassenexperte Felix Schneuwly. Gerade für alternativ Versicherte sei es sinnvoll zu prüfen, bei welchen Kassen ihr Hausarzt ebenfalls in einem vergünstigten Modell gelistet sei. In Zürich sparen zum Beispiel Hausarztversicherte bei Swica mit einem Wechsel zum Assura-Hausarztmodell 16 Prozent Prämien beziehungsweise 859 Franken.



Servicequalität ist unterschiedlich



Allerdings ist bei der Kassenwahl nicht nur der Preis zentral. «Versicherte sollten bei einem Wechsel im Speziellen auch auf die Kundenzufriedenheit achten», so Schneuwly. Die Versicherungsdeckung der Grundversicherung ist gesetzlich vorgegeben und bei jeder Kasse gleich.

«Aber die Servicequalität kann sehr unterschiedlich sein», so der Experte. Das beschränkt sich nicht nur auf das Vorhandensein einer Hotline oder von Filialen. Bei vielen günstigeren Kassen gilt: Versicherte müssen den Rechnungsbetrag für jede medizinische Pflichtleistung vorschiessen.

