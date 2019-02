Warum Konzerne plötzlich das Klima schützen

Schüler gehen auf die Strasse, um gegen den Klimawandel zu protestieren. Der Wandel setzt bei den Konzernen tatsächlich ein. Die grossen Börsenunternehmen sind dabei, ihre Produktion möglichst klimaneutral zu machen: Der Pharmakonzern Novartis bezieht neu Strom aus US-Windparks, der Lebensmittelriese Nestlé will seine Wegwerf-Plastikverpackungen ersetzen. In den nächsten Jahren wollen fast alle Börsenkonzerne möglichst CO2-neutral werden.

Umfrage Wissen Sie, ob Ihre Pensionskasse auf klimafreundliche Aktien achtet? Ich hoffe das und frage nach.

Ja, tut sie.

Nein, das sie nicht der Fall.

Keine Ahnung.

Klimaziele der Konzerne

Novartis will bis 2025 in den eigenen Betrieben ganz auf erneuerbare Energien umstellen. Bis 2030 soll der CO2-Fussabdruck der gesamten Wertschöpfung um die Hälfte sinken, also auch Zulieferer müssen grüner werden. Nestlé will bis 2020 in seiner eigenen Produktion 35 Prozent der Treibhausgase einsparen. Auch Glencorewirbt mit eigenen Klimazielen: Der Minenkonzern setzt zwar stark auf Kohlebergbau, will aber 2020 die eigene CO2-Emmissionen um 5 Prozent reduzieren. (ish)







Der Grund dafür sind aber nicht die Schülerdemos. Sondern Investoren. Denn auch der weltgrösste Vermögensverwalter Blackrock grün geworden. «Investoren können den Klimawandel nicht mehr ignorieren, einige mögen seine Nachweisbarkeit in Frage stellen, aber alle sind mit der anschwellenden Flut von Klimagesetzen und der Disruption von Technologien betroffen», so Blackrock. Im Klartext: Es geht nicht um ein neues Umweltbewusstsein, sondern um die Angst, dass Ökosteuern oder andere Gesetze Konzernen und damit auch den Investoren die Profite beschneiden könnte.

Angst vor scharfen Klimagesetzen

Die Geldgeber sehen mögliche schärfere staatliche Klimaverordnungen als Risiko und wollen, dass Firmen rechtzeitig vorsorgen, indem sie klimafreundlich werden. Blackrock – der grösste Investor in Schweizer Aktien – stockt einen Aktienanteil nur auf, wenn eine Firma bestimmte Klimaziele erfüllt, wie 20 Minuten von Schweizer Konzernchefs erfahren hat.

Aktienkonzerne müssen so nicht nur mehr Umsatz und Gewinn liefern, um ihre Investoren bei Stange zu halten. Sondern auch möglichst hohe CO2-Ziele erfüllen. Der US-Finanzdienstleister MSCI, der weltweit wesentlichen Einfluss auf Investoren hat, nimmt auch den Karbonausstoss einer Firma pro Millionen ihres Umsatzes unter die Lupe. Wer da in seinem Sektor am besten abschneidet, liegt bei Anlegern vorne. Denn: «Das Markt- und Gesetzrisiko einer Firma ist höher, je mehr Karbon sie ausstösst», so MSCI.

Die fünf besten Konzerne

Die Macht der Indexrankings steigt damit. Schweizer Konzernchefs klagen, dass sie trotz ihrer genauen Ziele, oft überrascht werden, wie sie in einem neuen Ranking abschneiden.

Die fünf besten Konzerne im MSCI Low Carbon Target Index: Apple, Microsoft, Amazon, Facebook und der Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson. Apple hatte vergangenes Jahr sein Ziel erreicht, in allen eigenen Anlagen ausschliesslich auf erneuerbare Energie zu setzen. Auch Schweizer Konzerne haben klare Klimaziele (siehe Box).

Ausgelagertes Klimaproblem

Die ersten Schritte sind dabei relativ einfach. Hart wird es dann, wenn auch auch die Zulieferer der Börsenfirmen CO2-neutral werden sollen, wie ein Konzernchef gesteht. Denn nicht nur Apple, hat die Produktion und damit die Klimafrage zum grössten Teil an Firmen in China ausgelagert. Das ist auch bei Schweizer Firmen etwa in der Pharmabranche der Fall, die Rohstoffe werden meistens aus Asien bezogen. Das Klimaproblem ist damit ausgelagert.

Vor allem auch Pensionskassen werden auf die Klimafrage aufmerksam:«Das ist ein aktuelles Thema, insbesondere wegen des langfristigen Anlagehorizonts», sagt Swisscanto-Sprecher Yannik Primus. Die Pensionskasse des Bundes, Publica, schliesse etwa Unternehmen aus, bei denen das Karbonrisiko zu gross sei.