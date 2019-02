Otto-Shop.ch ist online, und Otto's ärgert sich

Wer bis anhin die Webadresse www.otto-shop.ch eingab, wurde auf die Homepage des Jelmoli-Versands weitergeleitet. Dies hat sich allerdings geändert. Es öffnet sich nun die Seite des deutschen Otto-Versandhauses. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen den Versandhandel bald auch in der Schweiz starten will – der Website nach bereits im Sommer 2019. «Wir stehen sozusagen in den Startlöchern», sagte ein Sprecher der Firma gegenüber dem «Blick».

Brisant ist dies deshalb, weil sich das Otto-Versandhaus derzeit in einem Streit um seinen Namen befindet. Kläger ist Otto's – der Schweizer Discounter des ehemaligen Nationalrats Otto Ineichen. Der Discounter ist nämlich gar nicht glücklich über die Pläne des deutschen Namensvetters, in die Schweiz zu expandieren.

Daher reichte Otto's im vergangenen Jahr eine Klage beim Luzerner Kantonsgericht ein, diese wurde im November allerdings abgelehnt. So leicht wollte sich Otto's allerdings nicht geschlagen geben und zog die Klage ans Bundesgericht weiter. Das Urteil steht noch aus. Allzu viel Hoffnung bleibt für Otto's aber nicht, denn das Luzerner Gericht gab dem deutschen Otto in 15 von 15 Punkten recht.

