Ärger über die neuen E-Trottinette der SBB

Allein die Ankündigung hatte schon gereicht, um Kritik auszulösen: Die SBB will ihren Service ausbauen und Elektro-Trotinette am Bahnhof aufstellen. Das solle mehr Kunden anlocken. Bei Pro Bahn, der Interessenvertretung der Kunden im öffentlichen Verkehr, kommt das gar nicht gut an: «Die SBB sollte besser ihre Hausaufgaben machen und erst mal für einen reibungslosen Zugverkehr sorgen», kritisiert Karin Blättler, Präsidentin von Pro Bahn am Mittwoch.

Umfrage Finden Sie das Trottinett-Projekt der SBB gut? Ja, denn so komme ich am Zielort schnell weiter.

Die E-Trottinette stehen laut Blättler sinnbildlich für die vielen Nebenschauplätze, die von der SBB laufend neu lanciert werden. «Wir sind nicht gegen das Angebot des E-Trottinette, sondern gegen die gegenwärtige Verzettelungspolitik», so die Pro-Bahn-Präsidentin zu 20 Minuten. «Am meisten gedient wäre den Kunden mit einem störungsfreien Bahnbetrieb mit

verlässlichem Rollmaterial und genügend Sitzplätzen. Das erwarten die Kundinnen und Kunden.»

Zugrauswurf versus Trottinette

Im Mai mussten Passagiere einen Zug in Olten wegen Überbelegung verlassen. Wegen zwei Störungen am Vortag hatte es nicht genug Rollmaterial gegeben. Die Zahl der Störungen sinkt zwar, aber wenn eine auftritt, hat dies wegen der hohen Zugdichte immer grössere Auswirkungen. Seit 2011 sind die Verspätungsminuten, die durch eine einzelne Störung verursacht werden, um 29 Prozent gestiegen, wie der Jahresbericht der SBB-Infrastruktur zeigt.

Statt sich um weitere Angebote wie Trottinette zu kümmern, solle die Bahn zudem ihre schon eingeführten Services perfektionieren, fordert Blättler: Zum Beispiel müsse die Auslastungsanzeige der Züge statt wie bislang Prognosen besser echten Angaben zeigen. Auch der Swiss Pass müsse noch verbessert werden. «Seit seiner Einführung vor mehreren Jahren sind noch nicht alle relevanten ÖV-Angebote umgesetzt.»

Swiss Pass für den Scooter

Die SBB wollen zusammen mit dem Berliner Start-up Circ Elektro-Trottis platzieren. Der Start ist für den Zürcher Hauptbahnhof geplant. Die Scooter sollen mit dem Swiss Pass, freigeschaltet und bezahlt werden können. Der Mietpreis: Einen Franken pro Fahrt zuzüglich 25 Rappen pro Minute.

Eine SBB-Sprecherin erklärte, die Bahn müsse sich mit anderen Mobilitätsangeboten vernetzen, um Kunden zu gewinnen.