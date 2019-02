Auf Luxus-Reisli folgt Chef-Treff im Ritterschloss

Als wäre der Wirbel um die 200'000 Franken teure Kaderveranstaltung in einem vietnamesischen Luxushotel nicht genug: Die Manager der Post-Tochter Swiss Post Solutions (SPS) stehen schon fürs nächste Reisli in den Startlöchern: Nächste Woche geht es im Rahmen des Kick off Meetings auch ins Ritterschloss, wie «Inside Paradeplatz» berichtet. Die knapp 100 Kaderleute treffen sich sich im 4-Stern-Tagungshotel Seeheim, rund 50 Kilometer südlich von Frankfurt. Motto des Strategieseminars: «One level up» – oder anders gesagt: besser werden.

Der erste Tag startet für die Manager um 12 Uhr mit dem «Come Together» und gemeinsamen Lunch, wie dem Programm zu entnehmen ist, das «Inside Paradeplatz» veröffentlicht hat. Danach folgt die Begrüssungsrede von SPS-Chef Jörg Vollmer und One-level-up-Veranstaltungen nahezu im Viertelstundentakt. Den ersten Tag lassen die SPS-Manager ab 18.30 Uhr mit einem Networking-Event und Dinner im Schloss Auerbach ausklingen. Und wer noch mag, darf den Abend in der Vinothek der Hotelbar fortsetzen. Mit «One level up» geht es erst um 9 Uhr weiter.

400 Euro pro Teilnehmer

Die Post bestätigt den Event auf Anfrage von 20 Minuten und sagt, 92 Teilnehmer stammten aus Deutschland. Das Tagungsbudget beträgt pro Person inklusive Übernachtung und Verpflegung rund 400 Euro. Das sind umgerechnet gegen 45'000 Franken. Hinzu kommen die Reisekosten. Das Meeting dient laut der Post vor allem der Vorstellung und Diskussion der Strategie für das Jahr 2019 und darüber hinaus. «One Level Up» sei gewählt worden, um Motivation und ein positives Momentum auszudrücken.

Kritik am nach der Vietnam-Reise fehlenden Gespür lässt die Post nicht gelten: «Bei einem Unternehmen dieser Grösse mit 12 Standorten in Deutschland ist eine einmalige jährliche Strategietagung im üblichen Rahmen», sagt Post-Sprecherin Léa Wertheimer. Zudem sei es wichtig, dass sich die Mitarbeitenden persönlich treffen könnten.

SPS ist ein Konzernbereich der Schweizerischen Post. Die 7000 Mitarbeiter bieten Lösungen zur Auslagerung von Geschäftsprozessen an, etwa Dienstleistungen im Bereich des Dokumentenmanagements. In Deutschland beschäftigt SPS 1350 Personen.



