15'000 UPC-Kunden 10 Stunden ohne Telefonie

Beim von Sunrise übernommmenen Telecom-Anbieter UPC hat es am Sonntagmorgen Probleme mit der Internet-Telefonie gegeben. Von Mitternacht bis gegen 10.30 Uhr hatten 15'000 Geschäftkunden keinen Anschluss, wie Firmen-Sprecherin Alexandra Bini zu 20 Minuten sagte. Betroffen sei die Hälfte der e-fon-Kunden.

«Letzte Tests um 10.30 Uhr haben gezeigt, dass die Störung behoben ist und alles wieder stabil läuft», so die Sprecherin weiter. UPC hatte die Zürcher Firma e-fon im Jahr 2016 übernommen. Sie bietet IP-Telefonie für Geschäftskunden in der Schweiz an und hat insgesamt 30'000 Kunden.

UPC Schweiz wird selbst übernommen: Der Telekomkonzern Sunrise will die Firma für 6,3 Milliarden Franken kaufen, wie er diesen Februar ankündigte. Die Übernahme sollte bis Ende des Jahres über die Bühne gehen.

