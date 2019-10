Das 200er-Nötli wird jetzt deutlich häufiger benutzt

Die 200-Franken-Note gibt es gar nicht mal so lange. Der erste 200er kam erst im Jahr 1997 in Umlauf.

Es dauerte eine Weile, bis die Schweizer das gelblich-braune Nötli voll akzeptierten. Doch jetzt scheint es seinen festen Platz in den Portemonnaies gefunden zu haben.

Neue Zahlen der Schweizerischen Nationalbank (SNB), die die «SonntagsZeitung» ausgewertet hat, zeigen: Wenn man den Wert aller 200er zusammenzählt, die im Umlauf sind, ergibt das 13,5 Milliarden Franken. 100-Franken-Noten sind im Gesamtwert vom 13,4 Milliarden im Umlauf.

1000er wird unpopulärer

Bei dieser Messgrösse hat der 200er also erstmals den 100er überholt. Der 100er ist der am meisten verbreitete Geldschein in der Schweiz.

Der aktuelle 200er, dessen Hauptelement die Materie ist, wurde erstmals im August 2018 ausgegeben. Dass der Schein an Beliebtheit gewinnt, liege unter anderem daran, dass dass er vermehrt in Bancomaten zum Einsatz kommt, so die «SonntagsZeitung».

Unpopulärer wird hingegen die wertmässig grösste Franken-Note: Gemäss der Statistik der SNB ging die Menge bei den 1000ern in diesem Jahr während sieben Monaten hintereinander zurück. Das ist in den vergangenen 30 Jahren noch nie vorgekommen. Das neue Design des 1000er-Nötli ist erst im März vorgestellt worden.

