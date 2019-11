Wie gut sind die Deals am Black Friday wirklich?

Schnäppchenjäger haben sich die Black-Friday-Woche längst im Kalender markiert. Denn in keiner anderen Zeit des Jahres gibt es Rabatte von 30 bis 50 Prozent auf breiter Front. Für die Händler bedeutet der Black Friday verglichen mit einem normalen Tag massiv höhere Umsätze.

Doch wie gut sind die Deals am Black Friday? Wie bereitet man sich als Käufer am besten auf den Shopping-Event darauf vor? Und was tun Händler, um nicht einfach Marge zu verschenken?

Obwohl in der Schweiz für Black Friday 2019 ein Umsatz von 450 Millionen Franken innert 24 Stunden prognostiziert wird, steht ein Teil der Konsumenten den aus den USA stammenden Shoppingtagen kritisch gegenüber. Gemäss einer repräsentativen Umfrage aus diesem Herbst betrachten fast zwei Drittel der Konsumenten die Schnäppchentage als eine negative Entwicklung.

