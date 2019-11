Black Friday geht heute schon los

Die Black-Friday-Woche steht unmittelbar bevor – der Höhepunkt der Rabattschlacht wird der Freitag selbst sein: In der Schweiz werden Händler dieses Jahr am Black Friday innert 24 Stunden einen Umsatz von 450 Millionen Franken erzielen, prognostiziert das Portal Blackfridaydeals.ch. Nicht eingerechnet sind dabei Verkäufe im Food-Bereich.

Im Vorjahr waren es 440 Millionen Franken gewesen. Damals hätten noch einige Händler auf die Teilnahme an der Rabattschlacht verzichtet, heisst es in einer Mitteilung. Dieses Jahr könne man sich das fast nicht mehr leisten, die Planung laufe bei manchen Händlern schon seit Anfang Jahr. Was für Vorbereitungen die Händler treffen, sehen Sie in der Bildstrecke oben.

1,5 Milliarden Franken in einer Woche

Für die gesamte Woche vom 25. November bis zum 2. Dezember rechnet die Schnäppchenplattform mit einem Umsatz von 1,5 Milliarden Franken. Damit dürfte der Black Friday allein fast ein Drittel der sogenannten Cyber Week ausmachen.

Einige Händler können es gar nicht erwarten: So werben etwa Microspot und H&M bereits mit einem «Pre-Black-Friday Sale». Bei Amazon hat die Black-Friday-Woche nicht etwa am Montag sondern bereits heute begonnen.

Der Anteil an Onlinekäufen am Black Friday dürfte in der Schweiz mit einem Umsatz von 95 Millionen Franken bei über 20 Prozent liegen. «Neue Angebote werden oftmals pünktlich um Mitternacht oder stundengenau aufgeschaltet. Um von den besten Angeboten zu profitieren, müssen Schnäppchenjäger stündlich auf den verschiedenen Onlineshops vorbeischauen», sagt Retail-Experte Julian Zrotz von Blackfridaydeals.ch. Das sei im stationären Handel gar nicht möglich.

Höhere Kreditkartenlimite

Viele Konsumenten erhöhen extra für Black Friday ihre Kreditkartenlimite. So erhält der Kartenherausgeber Viseca zu dieser Zeit bis 15-mal so viele Anträge für Limitenerhöhungen wie sonst. Für die Händler und Kreditkarteninstitute ist das natürlich von Vorteil, da die Firmen mehr verdienen, wenn mehr gekauft wird.

Allerdings erhöht sich laut Experten damit auch die Verschuldungsgefahr. Bei allen Sonderangeboten den Überblick zu behalten, dürfte nicht jedem gleichermassen leicht fallen. Zudem könnten starke Rabatte die Kaufsucht beschleunigen.

In der Schweiz ist man dem Black Friday gegenüber dementsprechend kritisch: Fast zwei Drittel der Konsumenten

finden solche Schnäppchentage eine negative Entwicklung, wie eine repräsentative Umfrage von Blackfridaydeals.ch zeigt. Trotzdem steigen die Umsätze und praktisch jeder Schweizer wisse, was der Black Friday sei.