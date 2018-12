6 Tipps, wie Sie pünktlich in den Feierabend kommen

Hier noch ein «kleiner» Zusatzauftrag, dort noch etwas fertig machen: Bei vielen Jobs wird geradezu erwartet, dass die Angestellten statt Feierabend noch Überstunden machen – oft sogar unbezahlt. Gerade in der Weihnachtszeit ist das Thema besonders aktuell. Angestellte möchten die Abende mit ihren Familien verbringen, haben aber ein schlechtes Gewissen, wenn sie die Kollegen und den Chef im Stich lassen.

Silvan Winkler ist Arbeitspsychologe und Senior Manager beim Beratungsunternehmen Avenir Group.

Arbeitnehmer müssen in den meisten Fällen selbst dafür sorgen, dass sie rechtzeitig Schluss machen können. Der Arbeitspsychologe Silvan Winkler vom Beratungsunternehmen Avenir Group gibt Tipps, wie Sie ohne schlechtes Gewissen und mit positiver Bilanz pünktlich in den Feierabend kommen:

Priorität setzen Wichtig oder nur dringend?

Gerade wenn die Zeit knapp wird, müssen Angestellte laut Winkler unterscheiden können, welche Aufgaben wichtig und welche dringend sind. «Oft meint man, weil etwas dringend ist, sei es automatisch auch wichtig», sagt der Arbeitspsychologe zu 20 Minuten. Aufgaben, die zwar dringend, aber nicht sehr wichtig sind, können vielleicht delegiert werden. Bei Aufgaben, die weder dringend noch wichtig sind, sollte man sich überlegen, ob man sie überhaupt macht.

Zeitplan Wie lange brauche ich?

«Menschen haben die Tendenz, zu unterschätzen, wie lange sie für eine Tätigkeit brauchen», sagt Winkler. Darum solle man das üben, indem man sich im Vornhinein bewusst überlege, wie lange man brauchen werde. Der Trick ist laut Winkler, noch 20 Prozent mehr Zeit einzuplanen. Wenn eine Aufgabe früher erledigt ist, stört das ja kaum. Und: Je öfter man sich verschätzt, desto mehr kann man daraus lernen und künftig besser planen.

Puffer Wann mache ich Schluss?

Beim Zeitplan sollten sich Angestellte nicht nur bewusst sein, wie lange sie für ihre Aufgaben brauchen, sondern sie sollten zusätzlich einen Puffer einplanen. Das heisst: Wenn um 18 Uhr Feierabend sein soll, dann fängt man ab 17 Uhr nichts Neues mehr an und legt auch keine Termine in diese letzte Stunde. «Das kann helfen, pünktlich Feierabend zu haben, ist aber nicht in allen Jobs realistisch machbar», räumt Winkler ein.

Nein sagen Muss ich das machen?

«Unabhängig von Job oder Stufe kann es angebracht sein, zu gewissen Aufgaben Nein zu sagen», so Winkler. Wird einem kurz vor Ende des Tages noch eine grosse Aufgabe übertragen, soll man den Auftraggeber darauf hinweisen, dass das zeitlich in der geforderten Qualität gar nicht mehr machbar ist. In so einem Fall sollten Angestellte einen Vorschlag für eine realistische Deadline machen.

Bündeln Was kann ich kombinieren?

Kleine und vor allem ähnliche Aufgaben kann man bündeln. Das hat einerseits den Vorteil, dass man effizienter arbeitet: Man muss sich nur auf eine Art von Arbeit konzentrieren und muss auch nicht zwischendrin die Werkzeuge wechseln. Andererseits kann man so auch verhindern, dass Teile der Arbeit vergessen gehen oder unerwartet liegen bleiben und einen so daran hindern, Feierabend zu machen. Winkler nennt ein Beispiel: «Wenn man alle Telefonate am Stück abarbeitet, kommt es weniger oft vor, dass man abends um fünf noch versuchen muss, einen Kunden zu erreichen, der dann prompt nicht mehr da ist.»

Konzentration Wann bin ich verfügbar?

Ablenkungen können nicht nur die Arbeit massiv verlangsamen, sondern sie sorgen auch für zusätzlichen Stress und eine höhere Fehlerquote. Hier empfiehlt Winkler, klare Abmachungen zu treffen und im Team zu besprechen. Das kann etwa heissen, dass man das Handy während der Arbeit ausschaltet oder umleitet, wenn es der Job zulässt.