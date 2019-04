ABB-Chef Ulrich Spiesshofer tritt zurück

Beim Industriekonzern ABB kommt es überraschend zu einem Wechsel an der Spitze. CEO Ulrich Spiesshofer tritt per sofort zurück und wird interimistisch von Verwaltungsratspräsident Peter Voser ersetzt.

After 14 years in EC at ABB and nearly 6 as CEO, it’s time to say goodbye. It was a privilege to lead the team that transformed ABB into a leader in digital industries. I warmly thank my colleagues and wish them a successful future. Signing off for the last time as @ABB_CEO. -us