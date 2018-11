Alibaba verkauft Ware für 10 Milliarden in 1 Stunde

Zur Feier des Singles' Day hat der chinesische Onlinehandel-Konzern Alibaba das 24-stündige «11.11. Global Shopping Festival» ausgerufen. Am Super-Shopping-Tag zeichnet sich für die Alibaba Group ein riesiger Erfolg ab: Wie die Firma mitteilt, verkaufte sie am Sonntag allein in der ersten Stunde Waren im Wert von 10 Milliarden US-Dollar.

Das ist fast die Hälfte des Umsatzes, den Alibaba am Singles' Day 2017 erwirtschaftete. Über die gesamten 24 Stunden gaben Konsumenten vergangenes Jahr zum «11.11. Global Shopping Festival» von Alibaba rund 24 Milliarden Dollar aus. Laut der Website des Unternehmens wurde dieser Vorjahreswert am Nachmittag (Ortszeit) überholt und liegt zum Publikationszeitpunkt dieses Artikels bei rund 25 Milliarden Dollar.

Von 10 Millionen auf 25 Milliarden

Es ist bereits das 10. Mal, dass Alibaba zum Singles' Day ein grosses Festival veranstaltet: 2009 lag der Tagesumsatz für den Anlass bei rund 10 Millionen Dollar.

Der Singles' Day startete im Jahr 1993 an der ostchinesischen Nanjing-Universität und schwappte bald auf andere Universitäten über. Sein Zweck war ursprünglich, den Single-Status der Studenten zu feiern. Es sollte eine Gegenbewegung in einer Gesellschaft sein, in der ansonsten viel Wert auf Beziehungen gelegt wird – quasi ein Anti-Valentinstag.

Singles' Day auch in der Schweiz

Auch in der Schweiz ist der Singles' Day neuerdings ein Thema: Über 50 Händler bieten dieses Jahr Spezialangebote zum 11. November, darunter Vögele-Shoes, Media-Markt und Dosenbach.

Weltweit wird laut der Schnäppchenplattform Blackfridaydeals.ch am Singles' Day mehr Umsatz erzielt als am Black Friday. Julian Zrotz von Blackfridaydeals.ch sagt in einer Mitteilung, es sei sogar denkbar, dass der Singles' Day künftig auch in der Schweiz den Black Friday als wichtigsten Shopping-Tag des Jahres ablöse.

