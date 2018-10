Erspart uns diese Pille wirklich die Grippe?

Die US-Arzneimittelbehörde (FDA) hat dem Grippe-Medikament Xofluza die Zulassung erteilt. Es stammt aus dem Hause des Schweizer Pharmariesen Roche und soll «akute, unkomplizierte Influenza» – spricht die gewöhnliche saisonale Grippe – bekämpfen.

Herr Stadler*, ist Xofluza das neue Wundermittel gegen Grippe?

Nein. Es verkürzt die Krankheit zwar um etwa zwei Tage und lindert die Symptome. Für mich hat das aber mehr mit Wellness zu tun als mit einem pharmazeutischen Durchbruch. Für normale Leute reicht auch ein Neocitran, um eine Grippe erträglicher zu machen.



Sie raten also von Xofluza ab?

Es kommt darauf an. Wer schneller wieder bei der Arbeit sein will, kann natürlich Xofluza schlucken. Interessanter wäre das Medikament für Menschen mit geschwächtem Immunsystem, etwa Krebspatienten oder ältere Leute. Für sie kann eine Grippe tödlich enden und das Medikament wäre lebensrettend. Es fehlen aber noch Studien mit Risikopatienten.



Xofluza kostet in den USA 150 Dollar. Ist das angemessen?

Keinesfalls, das ist ein Fantasiepreis. Wenn der Hersteller Roche den Menschen wirklich helfen wollen würde, wäre das Medikament billiger – und auch nicht rezeptpflichtig. Weil man Xofluza innerhalb von 48 Stunden nehmen muss, vergeht zu viel Zeit. Versuchen Sie einmal, innert so kurzer Zeit einen Arzttermin zu bekommen. Anstatt ein teures Medikament zu schlucken, kann man sich auch einfach gegen Grippe impfen.



Erspart und das neue Medikament nun tagelange Bettruhe? Wie wirkt es, und was ist der Haken? 20 Minuten beantwortet die wichtigsten Fragen:

Was ist an dem Medikament so neu?

Xofluza verfüge über einen neuartigen Wirkmechanismus, sagt Roche-Sprecherin Anja von Treskow zu 20 Minuten. Es sei das erste und einzige Influenza-Medikament, das mit nur einer Dosis eine «einfache und bequeme Behandlungsmöglichkeit» biete. Xofluza ist auch das erste Grippemedikament innerhalb der letzten 20 Jahre, das die US-Arzneimittelbehörde zugelassen hat.

Wie wirkt Xofluza?

Die rezeptpflichtige Arznei in Tablettenform verhindert die Vermehrung und die Bildung neuer Virusbestandteile – «und das schon zu Beginn des Virus-Lebenszyklus», wie die Sprecherin sagt. Ausserdem greife es in den Vermehrungszyklus des Virus ein und reduziere so die Verbreitung. Die klinischen Studien hätten gezeigt, dass Xofluza effektiv gegen einen gossen Teil von Influenza-Viren wirke. Es soll sowohl die beiden saisonalen Grippe-Viren A und B bekämpfen als auch Stämme der Vogelgrippe (H5N1 und H7N9).

Also: Tablette runter, und ciao Grippe?

So einfach ist es dann doch wieder nicht. Das Medikament muss innerhalb der ersten 48 Stunden nach dem Eintreten der Grippesymptome – also Fieber, Schmerzen oder Schnupfen – genommen werden. Dann kann es laut der FDA die Symptome lindern und die Krankheitsdauer verkürzen. Die Grippe sofort stoppen kann also auch das neue Medikament nicht. Die US-Arzneimittelbehörde räumt denn auch ein: Xofluza sei kein Ersatz für die Grippeimpfung. Sie sei immer noch einer der effektivsten und sichersten Wege, sich vor Grippe zu schützen

Es gibt doch schon Tamiflu von Roche – was ist der Unterschied zu Xofluza?

Xofluza enthält den Wirkstoff Baloxavir marboxil und muss nur einmalig eingenommen werden, Tamiflu mit dem Arzneistoff Oseltamivir hingegen zweimal täglich während fünf Tagen. Das Medikament Tamiflu ist mittlerweile umstritten. Im Zuge der Schweinegrippe im Jahr 2009 hatten Regierungen, auch die schweizerische, massenweise Tamiflu eingelagert. Roche machte Milliardenumsätze. Später kamen Experten zum Schluss, dass Tamuflu gar nicht so wirksam sei wie behauptet.

Wann kommt Xofluza in die Schweiz?

Die Schweizer Medikamenten-Zulassungsbehörde Swissmedic gibt sich bedeckt. «Wir können uns aus Vertraulichkeitsgründen grundsätzlich nicht zu allfällig laufenden Zulassungsverfahren äussern», sagt ein Sprecher zum «Sonntagsblick». Auch beim Hersteller Roche nicht mehr zu erfahren: «Wir führen derzeit mit Swissmedic Gespräche.»

Wie teuer ist das Medikament?

In den USA wird Xofluza von der Roche-Tochter Genentech verkauft. Laut einer Genentech-Sprecherin soll das Medikament 150 Dollar kosten. Den Preis für die Schweiz hält Roche noch geheim.

Was sind die Nebenwirkungen?

Die FDA nennt Durchfall oder Bronchitis als häufigste Nebenwirkungen. Laut der dem medizinischen Informationsdienst drugs.com kann Xofluza auch Übelkeit oder Kopfschmerzen hervorrufen.

Kann jeder Xofluza nehmen?

Nein. Die US-Arzneimittelbehörde hat es erst für Menschen ab 12 Jahren zugelassen.