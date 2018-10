Allianz streicht 150 Stellen in der Schweiz

Im Versicherungsmarkt bahnt sich die nächste Sparrunde an: Wie «Inside Paradeplatz» am Donnerstag berichtet, baut die Allianz Schweiz 150 Stellen ab. Insgesamt arbeiten 3600 Mitarbeiter in Zürich-Nord.

Die Versicherung geht davon aus, dass man «durch unsere verschiedenen Programme über die nächsten drei Jahre ca. 150 Stellen einsparen» werde. Dem stehe eine jährliche Fluktuation von zirka 200 Mitarbeitenden gegenüber. «In der Anfangsphase können wir Kündigungen jedoch nicht vermeiden und müssen das Arbeitsverhältnis im Oktober mit rund 20 Mitarbeitenden auflösen», teilte die Allianz-Führung dem Personal mit.

«Der Entscheid fiel nicht leicht»

In einzelnen Fällen werden Frühpensionierungen in Betracht gezogen. Der Rest der wegfallenden Stellen soll grössenteils über die natürliche Fluktuation abgefangen werden. Ausserdem müsse im nächsten Jahr auf Lohnerhöhungen verzichtet werden. Ebenso fallen Dienstaltersgeschenke in Form von Geld weg.

«Der Entscheid für all diese Massnahmen ist uns nicht leicht gefallen», schreibt das Allianz-Schweiz-Management in der Mitteilung. Man sei jedoch «überzeugt, dass wir nur auf diesem Weg unsere Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig sichern können. Es ist wichtig, dass wir das heute aus einer Position der Stärke heraus tun.»

Die Allianz-Führung hatte bereits im Juli ein Sparpaket angekündigt. Damals waren allerdings noch keine konkreten Zahlen genannt worden. Man hatte sogar mit einem grösseren Stellenabbau von 200 Stellen gerechnet.

(20 Minuten)