Coca-Cola und Danone führen Ampelsystem ein

Schweizer Detailhändler und Nahrungsmittelhersteller sperren sich seit Jahren gegen eine klare Kennzeichnung ihrer Lebensmittel in Ampelfarben. Nun wagt der französische Lebensmittel-Konzern Danone laut «NZZ am Sonntag» einen ersten Schritt.

Bereits ab dem 4. März 2019 sollen diverse Lebensmittel von Danone in der Schweiz gemäss dem Nutri-Score-System mit einer Ampel gekennzeichnet sein. Gestartet wird mit dem Joghurtquark Danonino (Fruchtzwerge). Danach folgen Danette, Activia und Actimel. Bis Ende 2020 sollen in der Schweiz alle Milchfrischprodukte mit dem Nutri-Score versehen sein, wie ein Sprecher des Konzerns 20 Minuten bestätigt.

Das System stammt aus Frankreich, wo es auf Initiative der Regierung bereits 2017 eingeführt worden ist. Dabei verrät eine fünfstufige Farbskala auf der Vorderseite der Lebensmittelverpackung dem Verbraucher auf einen Blick, wie die Nährwertelemente des verpackten Produktes pro 100g zu bewerten sind. Anhand der Farben rot, gelb oder grün wird klar ersichtlich, wie gesund oder ungesund ein Produkt ist.

Coca-Cola führte Ampel-System bereits Ende 2018 ein

Auch bei Coca-Cola reagiert man auf den Druck, den die Konsumenten- und Präventionsorganisationen seit Jahren auf die Lebensmittelindustrie ausüben und hat sich freiwillig dazu entschieden, die Produkte zu kennzeichnen – jedoch mit einem anderen Ampelsystem. «Coca-Cola hat Ende 2018 in der Schweiz auf Coca-Cola, Fanta und Sprite das Ampelsystem ENL eingeführt. Weitere Produkte aus unserem Portfolio folgen bis Ende Jahr», sagt ein Sprecher von Coca-Cola Schweiz gegenüber der Zeitung. Die Pilotphase laufe bis Ende 2020.

ENL heisst soviel wie Evolved Nutrition Labelling und sollte ursprünglich auch von Nestlé, Mondelez und Unilever angewendet werden. Doch die Allianz mit diesen Produzenten scheiterte.

Auf dem Schweizer Markt sind derzeit also zwei verschiedene Ampelsysteme aktiv. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV begrüsst es, dass die Konsumenten eine Unterstützung bei der gesunden Wahl erhalten. «Ein Kennzeichnungssystem sollte aber gewisse Kriterien erfüllen», sagt Michael Beer, Leiter Lebensmittel und Ernährung beim BLV, zu 20 Minuten. Das Ampel-System sollte demnach auf einen Blick und einfach verständlich sein, das gesamte Lebensmittel und nicht die einzelnen Nährstoffe bewerten sowie die Bezugsgrösse von 100 Gramm aufweisen. «Nutri Score ist im Moment das einzige Label in der Schweiz, das diese Kriterien erfüllt», so Beer.

Runder Tisch geplant

Die Einführung von Lebensmittelampeln in der Schweiz ist seit mehr als zehn Jahren Gegenstand von Diskussionen. Hersteller und vor allem Detailhändler sträuben sich dagegen. Von vielen Seiten wird ein einheitliches System gefordert, das für alle gelten soll.

Am 23. April sollen sich nun Industrie, Konsumenten- und Gesundheistsförderungsorganisationen auf Einladung des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit zusammensetzen und über das Thema Nutri-Score diskutieren.

