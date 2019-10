An diesen Orten ist die Prämie doppelt so hoch

Nächstes Jahr steigen die Krankenkassenprämien um durchschnittlich 0.2 Prozent an. Das entspricht einer verhältnismässig moderaten Steigerung. Doch nicht überall zahlen Versicherte gleichviel. Wie viel die Krankenkasse 2020 kostet, das hängt vom Wohnort ab.

Wer in Basel-Stadt lebt, zahlt für die günstigste Krankenversicherung 452.60 Franken pro Monat. Im Kanton Appenzell Innerrhoden kostet die günstigste Krankenkasse gerade einmal 265.90 Franken. In Basel zahlen Versicherte also über 70 Prozent mehr als in Appenzell, wie es in einer Medienmitteilung Online-Vergleichsdienst moneyland.ch heisst.

Grund für den Preisunterschied: die Prämienregionen. Je nach Wohnort unterscheiden sich die Schweizer Krankenkassenprämien. Moneyland.ch hat die Prämiendaten aller Krankenkassen in allen 42 Prämienregionen analysiert.

65 Franken mehr als in der Nachbargemeinde

Versicherte zahlen aber nicht nur nach Kanton unterschiedlich viel für ihre Krankenkasse: In Zürich ist die Prämie sogar je nach Gemeinde verschieden hoch. Denn in diesem Kanton gibt es drei Prämienregionen. So zahlen Versicherte in der Gemeinde Oberengstringen mit einer 2500er-Franchise, 200 Franken pro Monat. Im benachbarten Frankenthal zudem die Stadt Zürich gehört kostet das gleiche Profil rund 65 Franken mehr pro Monat.

Ähnlich sieht es im Kanton Bern aus, der ebenfalls drei Prämienregionen kennt. Dort zahlt ein Erwachsener je nach Gemeinde für die Krankenkasse 228.90 oder 293.40 Franken pro Monat.

Neben den Prämienregionen hat Moneyland auch die Krankenkassen auf ihre Preise untersucht. Dabei hat sich gezeigt, dass Kolping, die zu Sympany gehört, am häufigsten am teuersten ist. Assura ist in 15 Regionen die Krankenkasse mit den günstigsten Prämien gefolgt von Swica und Progrès.



