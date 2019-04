Neat-Arbeiter um Millionen geprellt

Ausgerechnet auf der Vorzeige-Bahnstrecke der Schweiz, der neuen Eisenbahn-Alpentransversale (Neat), ist es zu einem der wahrscheinlich grössten Lohndumping-Skandale aller Zeiten gekommen. Das berichtet die «SonntagsZeitung». Im neuen Ceneri-Basistunnel, der Ende kommenden Jahres eröffnet wird, haben zwei italienische Gleisbaufirmen etwa 170 Mitarbeitern während Monaten unerlaubt zu tiefe Löhne bezahlt.

Zudem mussten sie deutlich mehr arbeiten, als erlaubt. Ein Kronzeuge berichtete kürzlich in der Sendung «Falò» des Fernsehens der italienischen Schweiz, RSI, häufig hätten Arbeiter zwei Schichten hintereinander geleistet. Das bedeutet 16 bis 17 Stunden am Tag. Bezahlt wurde ihnen aber nur die erlaubte Arbeitszeit von 8 bis 9 Stunden.

«Hier geht es um systematische Missbräuche»



Wie hoch die Zahl der Betroffenen ist und um welche Geldsumme die betroffenen Arbeiter insgesamt geprellt wurden, ist aufgrund der Dokumentenlage schwierig einzuschätzen und Gegenstand von Ermittlungen der Tessiner Staatsanwaltschaft und des kantonalen Arbeitsinspektorats. Es dürfte mindestens um eine hohe einstellige Millionensumme gehen.

«Der Betrag ist sicher enorm», sagt Enrico Borelli vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund zur Zeitung. «Hier geht es um systematische Missbräuche. Wir erleben eine Lombardisierung des Tessins.» Denn italienische Firmen bezahlten nur auf dem Papier Schweizer Löhne, in Wahrheit würden diese umgangen oder etwa durch erzwungene Rückzahlungen auf italienisches Niveau gedrückt.

Angeschuldigte Unternehmen weisen Vorwürfe zurück

Auch Unia-Gewerkschafter Igor Cima, der viele Arbeiter getroffen hat, ist entsetzt: «Situationen dieser Art habe ich auf Grossbaustellen im Tessin noch nie vorgefunden», sagt er der «SonntagsZeitung». Die Unia-Vertreter sind überzeugt, dass sich die beiden Firmen nicht nur zivil-, sondern auch strafrechtlich schuldig gemacht haben. Von Urkundenfälschung, Nötigung und möglichem Wucher ist die Rede.

Die beiden angeschuldigten Unternehmen weisen alle Vorwürfe zurück. «Es gab weder exzessive noch doppelte Schichten», sagte Roberto Garilli, Baustellenleiter von GCF und Gefer, in der Fernsehsendung. Von Unregelmässigkeiten wollte er nichts wissen. Eine schriftliche Anfrage der «SonntagsZeitung» an die Unternehmensleitung in Rom blieb unbeantwortet.

(20 Minuten)