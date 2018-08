Astra verbietet Porsche- und Mercedes-Typen

Nach VW und Audi erfasst der Dieselskandal jetzt auch die deutschen Luxusauto-Hersteller Porsche und Mercedes: Das Bundesamt für Strassen (Astra) hat am Mittwoch Weisungen erlassen, die eine Neuzulassung diverser Mercedes- und Porsche-Modelle mit manipulierten Dieselmotoren in der Schweiz verhindern. Diese Weisungen richten sich an die Strassenverkehrsämter und wurden auch den Importeuren zugestellt.

Umfrage Finden Sie den Zulassungsstopp für einige Mercedes- und Porsche-Modelle richtig? Ja, das ist nur konsequent und eine Abmahnung an die Hersteller.

Nein, das ist total übertrieben.

ich weiss nicht.

Solche Autos sollten gar keine Zulassung mehr bekommen. Der Umwelt und uns zuliebe.

Der vorläufige Zulassungsstopp betrifft Fahrzeuge, die ab dem 17. August 2018 importiert werden. Nicht betroffen sind bereits in der Schweiz zugelassene Fahrzeuge. Diese dürfen weiter verkehren, oder als Occasionen gehandelt werden, müssen aber nachgerüstet werden.

Unzulässige Abschalteinrichtung

Betroffen sind Mercedes-Modelle des Typs Vito mit 1,6-Liter-Dieselmotor der Abgasstufe Euro 6. Bei Porsche sind es die Typen Macan mit 3-Liter-Dieselmotor und Cayenne mit 4,2-Liter-Dieselmotor, ebenfalls jeweils mit der Abgasstufe Euro 6.

Diese Typen sind erwiesenermassen mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung für die Abgasreinigung ausgestattet. Die von den Manipulationen betroffenen Fahrzeuge können in der Schweiz erst dann wieder als Neufahrzeuge zugelassen werden, wenn sie nachweislich wieder den Vorschriften entsprechen.

Audis bereits ausgesperrt

Das Astra ist bereits vor einer Woche bei einer anderen VW-Tochter aktiv geworden. Seither dürfen Audi der Typen A6 und A7 der Generation C7 mit Dreiliter-Dieselmotor der Abgasstufe Euro 6 vorläufig nicht mehr in der Schweiz zugelassen werden. Nicht betroffen sind Audi A6 und A7 des Modelljahres 2018/2019, also der Generation 8.

Die VW-Importeurin Amag hatte bereits im Mai die Auslieferung der Audi Modelle A6/A7 sowie des Vorgängermodells C7 gestoppt, nachdem der deutsche Autobauer mit dem Verdacht auf Abgas-Tricksereien in die Kritik geraten war. Der Verdachtsfall betraf den seit 2014 in rund 60'000 Fahrzeuge vom Typ A6 und A7 eingebauten Sechszylinder-Diesel.

Der VW-Abgasskandal belastet den deutschen Automobilkonzern seit dem Herbst 2015. Die US-Umweltbehörde EPA hatte damals VW beschuldigt, bei rund 11 Millionen Dieselfahrzeugen eine Manipulations-Software eingesetzt zu haben, um Abgastests zu verfälschen.

