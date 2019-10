Auf diese Villa gabs 156 Millionen Dollar Rabatt

Die Luxusvilla namens Billionaire hat zwölf Schlafzimmer, drei Küchen, zwei Weinkeller und ein Kino. Das edle Anwesen in Bel Air, einer Nobel-Nachbarschaft in Los Angeles, hat jetzt den Besitzer gewechselt – für eine Rekordsumme von 94 Millionen Dollar. Das ist die drittteuerste Hausveräusserung in Kalifornien, wie «Spiegel Online» berichtet.

Der Immobilienmogul Bruce Makowsky dürfte trotzdem nicht so zufrieden sein: Er wollte für die Villa eigentlich 250 Millionen Dollar. Wer der Käufer ist, ist nicht bekannt. Wie es im Prunkbau aussieht, sehen Sie im Video oben.

(rkn)