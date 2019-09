So lassen sich Staus künftig vermeiden

Auf Schweizer Strassen drängeln sich jedes Jahr mehr Autos. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Personenwagen auf den Rekord von 4,85 Millionen. Laufend kommen neue hinzu, jährlich gibt es ein Plus von 50'000 Autos, so die Analysten von auto-i-dat. Mit welchen Folgen müssen wir rechnen?

Noch mehr Stau

«In naher Zukunft dürften Staus und Verkehrsbehinderungen zunehmen», sagt Marta Kwiatkowski vom Gottlieb Duttweiler Institut zu 20 Minuten. Trotzdem ist für den Touring Club Schweiz (TCS) das Auto weiter unverzichtbar: «Zur Bewältigung der künftigen Mobilitätsentwicklung braucht es alle Verkehrsträger und Verkehrsmittel», sagt TCS- Sprecher Laurent Pignont. Staus liessen sich zwar durch einen Ausbau der Strassen verkürzen, sagt der Verkehrs-Club Schweiz (VCS). Aber: «Dies führt dann wiederum zu einer weiteren Zunahme des Strassenverkehrs und den damit verbundenen Folgeschäden wie Klimaerwärmung, Schadstoffausstoss, Lärm und Unfällen», so Anette Michel, Projektleiterin Verkehrspolitik beim VCS. Der Verkehr trage in der Schweiz mittlerweile zu 40 Prozent zu den Treibhausgas-Emissionen bei. Dabei sitzen laut VCS in einem Auto durchschnittlich nur 1,6 Personen – im Pendlerverkehr seien es sogar nur 1,1 Personen.

Neue Strassen

Nimmt die Zahl der Autos zu, braucht es auch mehr Strassen. Diese Rechnung geht jedoch nicht für alle auf. «Völlig falsch wäre es in der aktuellen Situation, weitere Strassen zu bauen», sagt VCS-Expertin Michel. Der TCS will dagegen zweigleisig vorgehen und unterstützt die beiden grossen Projekte zur Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur: Den Fonds für die Bahn sowie den Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds. Laut dem Professor für Verkehrsplanung Kay Axhausen von der ETH Zürich sei es eine politische Entscheidung, wie der Verkehr in der Schweiz in Zukunft gelenkt werde. «Man kann auch radikale Entscheidungen treffen, wie etwa Strassengebühren einführen. »

Fehlende Parkplätze

Die Autos stehen zu 95 Prozent der Zeit ungenutzt herum, betont die VCS-Expertin Michel. Um ihren Einsatz zu erhöhen und auch Parkraum zu sparen will sie statt dessen Carsharing und Fahrgemeinschaften fördern.

Den Experten geht es aber nicht nur um einzelne Problemlösungen, sondern auch um neue Konzepte.

Kombinierter Verkehr

Es wird eine andere Organisation der Fortbewegung geben. Dies betont Kwiatkowski vom Gottlieb Duttweiler Institut. Denn: «Klar ist, dass die Mobilität weiter zunimmt, das ist ein menschliches Grundbedürfnis.» Um sie besser zu organisieren, müssten Verkehrsmittel verstärkt kombiniert werden. Das bedeutet zum Beispiel der Zug für die Langstrecke mit dem Car-Sharing für die Stadt zu nutzen. Oder das Auto mit dem Publi-Bike vor Ort. Die verschiedenen Verkehrsmittel werden derzeit jedoch parallel zueinander geführt: Velowege, Trottoirs und Autostrassen brauchene jeweils eigenen Raum. In der Smart City der Zukunft sollen sie laut Kwiatkowski jedoch platzsparender organisiert und verstärkt miteinander geführt werden.

Autonomes Fahren

Selbstfahrende Autos sollen eine Verdichtung des Verkehrs ermöglichen. Denn der Sicherheitsabstand könnte zwischen den einzelnen Wagen kann dank Digitalisierung drastisch schrumpfen. Das dürfte die Raumplanung stark verändern, sagt Kwiatkowski. Wann und wo das statt findet, sei noch nicht klar. «Fest steht nur, dass der Wechsel nicht abrupt sein wird, sondern die Systemänderung kommt fliessend.»

