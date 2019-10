BMW will Absatz von Mega-SUV verdoppeln

BMW plant eine «Luxus-Offensive» und will seine Verkäufe von sehr grossen, schweren und teuren SUV im nächsten Jahr mehr als verdoppeln. In dieses Segment gehören etwa das 2,3 Tonnen schwere Modell X7. Die Pläne kündigt der Münchner Autobauer ungeachtet der weltweit geführten Klimadiskussionen und der heftigen Kritik an SUV an.

Umfrage Fahren Sie einen SUV? Nein, denn das sind wahre Dreckschleudern.

Nein, aber vielleicht kaufe ich mir einen.

Was ist das?

Ja, ich fahre einen SUV.

Die Nachfrage in dieser Klasse steige weltweit, und BMW habe sein Angebot mit dem SUV X7 und der neuen 8er-Baureihe stark ausgeweitet, sagte Finanzchef Nicolas Peter. Im vergangenen Jahr habe BMW gut 65'000 Luxusautos verkauft, im laufenden Jahr dürften es über 110'000 sein und nächstes Jahr 135'000 bis 140'000.

«Elektrifizierung gibt es nicht umsonst»

Die Ausweitung des Luxussegments mit seiner vergleichsweise hohen Gewinnmarge sei ein wichtiger Baustein, um die Rendite grundsätzlich weiter im Korridor von 8 bis 10 Prozent des Umsatzes halten zu können. Denn «die Elektrifizierung gibt es nicht umsonst», sagte Peter: Die Investitionen seien hoch, «und wir verdienen weniger Geld mit einem X5 Hybrid als mit einem X5 Diesel».

Die Personalkosten, die knapp die Hälfte der Gesamtkosten des Konzerns ausmachen, müssten ebenfalls gesenkt werden. Bis Ende 2020 werde es zwar keinen Stellenabbau geben. Aber der Personalaufbau im neuen Werk in Mexiko und im Batteriezentrum bei München müsse an anderer Stelle durch Personalabbau wieder ausgeglichen werden, sagte Peter. Nicht jede freie Stelle werde nachbesetzt, über die 40-Stunden-Verträge werde verhandelt, und BMW werde den Mitarbeitern auch nicht mehr doppelt so hohe Jahresprämien zahlen wie die Konkurrenz.

Vollelektrischer Mini

Mit Blick auf den möglichen harten Brexit zum 30. Oktober schliesst BMW sein Mini-Werk in Oxford einige Tage vor- und nachher. Anschliessend soll die Produktion rasch weiterlaufen, im November soll dort ja der erste vollelektrische Mini vom Band laufen. Ab November fällige Zölle werde BMW zum Teil an die Kunden weitergeben: «Die Modelle aus Oxford werden teurer werden. Der Plan liegt in der Schublade», sagte Peter. Auf Fragen zur Zukunft dieses Kleinwagens stellte er klar: «Mini ist ein strategischer Teil von BMW.»

(dob/sda)