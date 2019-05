So viel verkaufen die Händler an Bahnhöfen

Schweizer Shoppingzentren verlieren Flächen und Umsatz. Im vergangenen Jahr sind sowohl die Ladenflächen als auch das Verkaufsvolumen um je 0,9 Prozent geschrumpft, wie es in einer Studie von GfK Switzerland heisst. Unberührt von dieser Entwicklung sind allerdings die grössten Schweizer Bahnhöfe: Bern, Zürich, Luzern, Genf und Basel konnten alle ihren Umsatz pro Quadratmeter steigern.

Am Bahnhof Bern wurde 2018 ein Umsatz von 30'502 Franken pro Quadratmeter Verkaufsfläche erzielt. Damit ist der Bahnhof das produktivste Einkaufszentrum der Schweiz. Nicht einmal der Flughafen Zürich kann mit den grössten fünf Bahnhöfen mithalten:

Warum sind Bahnhöfe erfolgreicher als Flughäfen? Einerseits dürfte das an der niedrigeren Frequenz liegen: Am Flughafen Zürich werden täglich im Schnitt 85'242 Personen befördert. Am Bahnhof Bern zählt die SBB werktags um die 326'000 Personen.

Gemäss GfK könnte der Zürcher Flughafen aber bald aufholen. 2020 wird dort nämlich das neue Shoppingzentrum The Circle eröffnet.

Laut Marcel Stoffel, Geschäftsführer der Swiss Council Community, dürften die Bahnhöfe auch deswegen produktiver als Flughäfen sein, weil etwa viele Pendler regelmässig ihr Essen am Bahnhof kaufen. Solche regelmässige, geplante Käufe gebe es am Flughafen seltener. Dazu komme, dass Flughäfen oft etwas grössere Ladenflächen hätten als Bahnhöfe.

Besonders gewachsen ist die Produktivität am Bahnhof Basel: Mit 19'981 Franken pro Quadratmeter Verkaufsfläche stieg sie 2018 um fast 14 Prozent. Die SBB nennt zwei Gründe für die Entwicklung: Einerseits sei auf der Passerelle eine neue Mietfläche eröffnet worden. Andererseits seien die Mietflächen gesamthaft gesunken – seit dem Start des Umbaus des Westflügels Mitte 2017.

Coop to go: Bis zu 70'000 Franken pro Quadratmeter

Der Berner Bahnhof übertrumpft mit seiner Produktivität auch den Hauptbahnhof Zürich. Dabei hat der Zürcher Bahnhof laut SBB an einem durchschnittlichen Werktag mit 443'000 Personen über ein Drittel mehr Besucher als das Pendant in Bern. Das dürfte laut Stoffel daran liegen, dass die Verkaufsflächen in Bern tendenziell etwas kleiner sind als in Zürich: «Vermindert man die Ladenfläche, steigt in der Regel die Produktivität.»

Einzelne Läden können mit ihrem Umsatz weit über den Durchschnittswerten der Bahnhöfe liegen: 2016 meldete Coop für seinen Coop-to-go-Laden im Bahnhof Zürich einen Umsatz von 70'000 Franken pro Quadratmeter. Damit gehörte die Filiale laut Branchenkennern zu den absoluten Spitzenreitern. Ob Coop diesen Umsatz in den Jahren darauf halten konnte, verrät der Detailhändler jedoch nicht.

