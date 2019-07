Bald gibts Bagatellgrenze für Einkaufstouristen

Die deutschen Zollbehörden an der Schweizer Grenze stempeln jährlich Millionen der sogenannten grünen Zettel ab – Schweizer Einkaufstouristen können damit die in Deutschland bezahlte Mehrwertsteuer von bis zu 19 Prozent zurückverlangen. Künftig muss man dafür aber für mindestens 50 Euro eingekauft haben, wie der deutsche «Südkurier» berichtet.

Die Zeitung beruft sich auf Quellen im Finanzministerium. Demnach soll das Kabinett am Mittwoch über eine entsprechende Bagatellgrenze entscheiden. In Kraft treten soll sie nächstes Jahr.

50 statt 175 Euro

Eigentlich wollte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) eine Grenze von 175 Euro einführen. Laut Tilman Slembeck, Wirtschaftsprofessor an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, hätte das den Einkaufstourismus für Schweizer Kunden weniger attraktiv gemacht. Eine Grenze von 50 Euro dürfte den Einkaufstourismus aber kaum beeinflussen, so Slembeck. Für die deutschen Zollbehörden würden aber einiges an grünen Zetteln wegfallen.

Der Mindestbetrag dürfte für jede einzelne Quittung gelten – Einkaufstouristen müssten also die 50 Euro im gleichen Geschäft ausgeben. Sonst gibt es die Mehrwertsteuer nicht zurück, auch wenn der Gesamteinkauf etwa im Konstanzer Einkaufszentrum Lago insgesamt den Bagatellwert übersteigt.

19 Prozent Mehrwertsteuer

Die Einführung eines Minimalwerts für Einkäufe in Deutschland könnte für Schweizer Einkaufstouristen ins Gewicht fallen, denn der allgemeine deutsche Steuersatz beträgt 19 Prozent.

Bei einem Einkauf von 174 Euro wären das bis zu 28 Euro, die einem nicht zurückerstattet werden. Viele Produkte wie Lebensmittel oder Bücher werden jedoch mit einem ermässigten Satz von 7 Prozent besteuert.

