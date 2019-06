Ab Herbst kann der Pöstler per Knopf bestellt werden

Weniger Poststellen, mehr Zugangspunkte. Während die Post seit Jahren traditionelle Filialen schliesst, investiert der Konzern in den Hausservice. Künftig werden Kunden ihren Pöstler direkt an die eigene Haustüre bestellen können. Konkret: Ein Knopfdruck genügt, und der Pöstler holt am nächsten Tag Briefe und Pakete an der Haustür ab oder liefert die bestellten Briefmarken.

Umfrage Was halten Sie vom Pöstler-Knopf? Das finde ich eine super Idee.

Das ist nicht wirklich nötig.

Ist mir egal.

Das ist völlig überflüssig.

Wie eine Ausschreibung auf der Vergabeplattform Simap zeigt, sucht die Schweizerische Post einen Generalunternehmer für die sogenannten Post-Home-Buttons (PHB). Zu den Aufgaben des Dienstleisters gehören etwa Produktion und Beschriftung des Bestellknopfs sowie Installation der Software. Die Post garantiert laut Ausschreibung die Abnahme von mindestens 10'000 Stück.

«Voraussichtlich wird der Post-Home-Button ab Herbst 2020 in Gebieten mit Hausservice eingeführt», sagt eine Post-Sprecherin auf Anfrage von 20 Minuten. Fünf Pilotgebiete werden bereits ein Jahr zuvor, nämlich ab Herbst 2019, bedient. Welche Regionen das betrifft, will die Post zu einem späteren Zeitpunkt kommunizieren.

Der PHB basiert auf dem sogenannten Low Power Network (LPN), das die staatsnahen Betriebe Post, Swisscom und SBB schweizweit aufbauen. Das LPN ist eine Voraussetzung für die Realisierung des Internets der Dinge. Wie aus der Ausschreibung weiter hervorgeht, muss der Anbieter Home-Button-Nachbestellungen zu einem fixen Preis über fünf Jahre garantieren.

Pöstler-Bestellung auch über App und Telefon?

Im Sommer 2018 hatte die Post das Bestellverfahren mit dem Home-Button bei Kunden in der Region Olten, Liestal und Sissach getestet. Mit einem speziellen Stift konnten sie ein Kärtchen scannen und so bestimmte Dienstleistungen bestellen. Die Post hat den Home-Button für den Pilotversuch zusammen mit einer Drittfirma entwickelt. Diese sei ebenfalls zur Angebotsabgabe zugelassen, wobei die Gleichbehandlung der Anbieter gewährt sei, heisst es in der Ausschreibung.

Zudem arbeitet die Post ab Oktober 2019 im Rahmen eines Pilotprojekts an der Weiterentwicklung der «Leistungen am Domizil». Die Kunden sollten laut Ausschreibung die Möglichkeit haben, den Hausservice auch über eine Website, eine App oder telefonisch zu bestellen. Anhand der Testergebnisse wird die Post im Frühling 2020 wissen, wie hoch der Bedarf an Bestellknöpfen tatsächlich ist.