Bald spielen Automarken keine Rolle mehr

Im Jahr 2030 wird der Erfolg von Automarken nicht mehr darauf beruhen, was unter der Motorhaube geschieht – stattdessen müssen Autobauer Wege finden, ihren Kunden das Fahrerlebnis mit digitalen Dienstleistungen zu erweitern oder neu zu definieren. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie «Automotive 2030» vom IBM Institute for Business Value.

Wenn sich der Mobility-Service mit selbstfahrenden Autos etabliert, wie es die Studienautoren prognostizieren, könnte es für Automarken schwierig werden, hervorzustehen: «Selbstfahrende Autos laufen Gefahr, zu nicht unterscheidbaren, billigen Transportvehikeln zu werden. Selbst etwas so Heiliges wie die Fahrzeugmarke könnte an Bedeutung verlieren.»

Kosten und Komfort haben Vorrang

Knapp die Hälfte der rund 12'000 für die Studie befragten Konsumenten glaubt, dass ihnen die Automarke im Jahr 2030 nicht mehr wichtig sein wird. Kosten und Komfort hätten Vorrang. Es sei denn, eine Marke kann zusätzliche Erlebnisse bieten – vor allem im Digitalbereich.

Die Hersteller dürften alles daran setzen, mit Innovationen ums Fahrzeug herum Kunden weiterhin für ihre Marken zu begeistern, sagt Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer zu 20 Minuten: «Da geht es nicht nur darum, dass man im Auto E-Mails schreiben kann – das Auto von morgen wird etwas ganz anderes sein als heute.»

Laut der Studie erwarten viele Manager in der Autobranche, dass die etablierten Unternehmen nur überleben können, wenn sie es schaffen, sich digital neu zu erfinden. So sollen Fahrzeuge künftig etwa mittels künstlicher Intelligenz Passagiere erkennen und ihnen spezifische Dienste oder Funktionen anbieten. Im Fokus stehen Unterhaltungsangebote, doch auch medizinische Anwendungen sind beispielsweise denkbar: So könnte man etwa am Morgen auf der Fahrt zur Arbeit einen kurzen Check-up machen, sofern die nötigen Sensoren verbaut sind.

Smart-Auto versus Smartphone

Bei der Entwicklung des Zukunftsautos haben die Konzerne das Problem, dass sie kein besseres smartes Angebot bieten können, als es das Smartphone tut, so Dudenhöffer. Darum liege der Fokus derzeit darauf, das Handy besser ins Auto zu integrieren – und Funktionen, die das Smartphone bietet, zu kopieren.

Facebook & Co. drängen ins autonome Fahrzeug

Um solche Lösungen zu entwickeln, sind die Autobauer auf die Zusammenarbeit mit Techkonzernen wie Google oder Amazon angewiesen, so der Experte. Amazons Alexa und Googles Android werden etwa in verschiedene Modelle integriert. Hier sieht Dudenhöffer Potenzial zur Differenzierung einzelner Marken: So gebe es künftig beispielsweise eine Porsche-Alexa und eine Dacia-Alexa, die unterschiedliche Funktionen bieten und auch unterschiedlich präsentiert werden.